Скандал во Владивостоке: Полицейские продавали наркотики в СИЗО за явки с повинной

Двум старшим оперуполномоченным грозит от 10 до 20 лет колонии с дополнительными санкциями

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошел очередной скандал в рядах полиции: два старших оперуполномоченных отдела полиции №3 находили "загремевших" в СИЗО наркоманов и за дозу наркотика выменивали у них явки с повинной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Естественно, подписавшие не имели никакого отношения к этим преступлениям. Таким образом, правоохранители улучшали свою служебную статистику.

Преступления совершались полицейскими с марта по июнь 2016 года.

"Фактически сотрудники полиции обеспечивали наркозависимым возможность употребить наркотические средства", отмечает в своем сообщении прокуратура.



Обвинительное заключение по пункту "б" части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств лицом с использованием своего служебного положения) подписано прокурором, в ближайшие дни материалы дела будут переданы в суд. Фигурантам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.