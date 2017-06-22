В Приморье погиб мотоциклист

В аварии пострадали еще два человека

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

В городе Партизанск Приморского края произошло столкновение транспортных средств в районе дома №38 по улице Ленинской, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Установлено, что 40-летний мужчина двигался на мотоцикле Ямаха со стороны улицы Партизанской в направлении Ленинской. Перед пешеходным переходом мотоциклист нарушил дистанцию с движущимся впереди автомобилем Honda HR-V, в результате чего ДТП произошло в тот момент, когда авто остановилось перед «зеброй», пропуская идущего по ней пешехода. В результате травмы получили 3 человека: водитель и пассажир мотоцикла, а также пешеход. Водитель мотоцикла скончался на месте аварии. Остальные двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Мотоциклист управлял ТС без соответствующих документов, обучения на право управления транспортным средством ранее не проходил.

Сотрудниками полиции по факту автоаварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.