Приморцам расскажут о детском отдыхе летом

Номера телефонов

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю информирует жителей региона о проведении тематического консультирования граждан по вопросам организации детского летнего отдыха и оздоровления по телефонам «горячих линий», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Горячие линии" будут проходить:

:1. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, телефоны (423)24486-19, (423)244-35-70, (423)244-86-43 с 14 до 17 часов в рабочие дни.

2. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Консультационный центр, телефоны 2-763-893 с 14 до 17 часов в рабочие дни.