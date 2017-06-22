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Кардиологи объяснили, почему стресс разрушает сосуды

Жизнь в стрессе повышает риск кальциноза
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Исследователи из Калифорнийского университета исследовали факторы, ведущие к повреждению стенок сердечно-сосудистой системы человека, и обнаружили, что серьезнейший ущерб здоровью сосудов наносит стресс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Как оказалось, жизнь в постоянной тревоге буквально как ржавчина разъедает стенки сосудов, приводя к образованию микротрещин, которые быстро заполняются жировыми отложениями и приводят к образованию холестериновых бляшек. Эти образования способны со временем уменьшить просвет сосудов и привести к тромбозу.

Как доказали ученые из Лос-Анджелеса, жизнь в стрессе повышает риск кальциноза, в особенности у пожилых людей. При этой болезни кальций откладывается на стенках сосудов изнутри, что способно приводить к обострениям ишемии и возникновению инфарктов и инсультов, как у мужчин, так и у женщин. При этом у пожилых людей способность выводить кальций из организма сильно снижена, что повышает риск кальциноза.

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