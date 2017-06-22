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Автолюбители голосуют за «натуральное» возмещение и е-ОСАГО

В опросе приняли участие более 3 тысяч россиян
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Российские автовладельцы выразили свое отношение к изменениям в системе ОСАГО за 2016-2017 годы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза». В опросе приняли участие более 3 тысяч человек.

38%  опрошенных отмечают, что они всецело за внедренные изменения, особенно им важны приоритет ремонта над денежными выплатами, а также возможность купить полис ОСАГО в электронном виде. Четверть респондентов (24%) согласны с тем, что наметился курс на улучшение ОСАГО, но некоторые моменты все же требуют доработки.

Более 14% автомобилистов полагают, что система ОСАГО не становится лучше. Фактически солидарен с ними каждый десятый опрошенный, который уверен, что ни одно из изменений в ОСАГО не решает проблему с убытками, а деятельность автоюристов-мошенников по-прежнему продолжается.

Чуть больше 12% респондентов отмечает, что им все равно, какие были изменения, лишь бы не повышалась стоимость полисов ОСАГО. В меньшинстве (4%) осталось мнение о том, что в целом, все изменения хороши, но некоторые изменения сделаны некорректно.

Напомним, что наиболее масштабными изменениями в ОСАГО за 2016-2017 годы стали: принятие поправок о приоритете ремонта над денежными выплатами при ДТП, а также обязательных характер продаж электронных полисов ОСАГО для всех страховых компаний. И если эффект от введения «натурального» возмещения эксперты ожидают только через год, то по электронному полису ОСАГО уже сегодня заметна позитивная динамика. Так, по статистике РСА, с начала 2017 года автовладельцы заключили уже более 2 млн договоров е-ОСАГО, при этом в 2016 году было продано всего 330 тысяч е-полисов.

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