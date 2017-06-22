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Владивостокские дрифтеры стали лучшими

Третий этап РДС-Восток завершился победой Екатерины Седых
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Владивостокские гонщики завоевали все призовые места на прошедших в минувшие выходные, 17 и 18 июня, на «Приморском кольце» соревнованиях по дрифту, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Третий этап РДС-Восток завершился победой Екатерины Седых.

Спустя два месяца после открытия дрифт-сезона жители Приморья вновь смогли насладиться настоящим дрифтом. Пилоты из Благовещенска, Хабаровска и Владивостока собрались, чтобы выявить имя сильнейшего дрифтера.

В субботу, 17 июня, прошли одиночные заезды, а в воскресенье, 18 июня, парные. По итогам двух дней соревнований победу одержала Екатерина Седых, вторым стал Роман Нехай, бронзовая награда у Алексея Линькова. Стоит отметить, что все призёры - гонщики из Владивостока.

«Результат - он всегда командный, - отметила Екатерина Седых, победительница соревнований РДС-Восток. - Общими усилиями мы на первом месте, в личном зачёте и в командном. Здорово, что меня поддерживает огромное количество людей - болельщики, мой тренер, наши механики. Спасибо им за это большое».

Отметим, что на очереди у пилотов российской дрифт-серии - соревнования в Хабаровске, которые пройдут 15 и 16 июля на большой парковке арены «Ерофей». А вот во Владивосток дрифт вернётся уже в сентябре. 2 и 3 сентября на «Примринге» зрителей ждёт финал РДС-Восток.

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