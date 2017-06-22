22 июня: Ровно 76 лет назад началась Великая Отечественная война

Нападение по операции "Барбаросса" началось без предупреждения в 4 часа утра

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

22 июня - одна из самых печальных дат в современной истории России: в этот день наша страна отмечает День памяти и скорби - день, когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, сообщает РИА VladNews.

Этот день напоминает нам о всех наших согражданах, погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество.

Рано утром ровно 76 лет назад без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам.

22 июня 1941 года, в 3 часа, первые сапёры вермахта перебрались на советскую территорию, а в 4:00 после мощной артиллерийской подготовки началось вторжение передовых частей, за которыми последовали главные силы. Немецкое наступление развернулось на фронте протяжённостью 3 тыс. км, в трёх направлениях - на Ленинград, Москву и Киев.

Эта война продолжалась 1 418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.

В тяжелой кровопролитной войне советский народ внес решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских войск.

Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

Граждане России, Украины, Беларуси чтят память соотечественников, родных и друзей, сражавшихся за свободу Родины.