22 июня: Ровно 76 лет назад началась Великая Отечественная война 04:00, 22 июня 22 июня: Ровно 76 лет назад началась Великая Отечественная война
Константин Межонов признался в своих кулинарных пристрастиях 18:01, 21 июня Константин Межонов признался в своих кулинарных пристрастиях (Эксклюзив)
В пятницу в Приморье заглянет лето 17:33, 21 июня В пятницу в Приморье заглянет лето
Новостная лента
Июнь, 22 четверг
04:01
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
04:01
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
04:01
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
04:00
22 июня: Ровно 76 лет назад началась Великая Отечественная война
02:55
Приморцам расскажут о детском отдыхе летом
01:40
Кардиологи объяснили, почему стресс разрушает сосуды
00:03
Торжественное собрание, посвящённое Дню города, пройдёт во Владивостоке
Июнь, 21 среда
23:31
Миллионные гранты получили школы Владивостока по программе главы города Игоря Пушкарёва
22:17
Викторина на знание истории Владивостока и Приморья пройдет в День молодежи
21:03
Минтруда предложило перенести новогодние праздники на май
20:07
Зарплатные долги продолжают удерживать Приморье на первом месте в антирейтинге по РФ
19:13
Владивостокцы смогут сдать «экзамен здоровья»
18:01
Константин Межонов признался в своих кулинарных пристрастиях Эксклюзив
17:44
Владивостокцы ждут матч Россия - Португалия
17:33
В пятницу в Приморье заглянет лето
17:22
В Приморье раскрыто жестокое убийство, совершенное в 1993 году
17:10
В Приморье повышаются цены на электричество
17:01
Кинологи Владивостока показали юным горожанам, как работают служебные собаки МВД
16:53
Изменения в правилах перевозки детей в России: последние новости
16:41
Первое заседание по делу «приморских партизан» состоится 26 июня
16:31
Компьютер полностью заменяет геймерам секс, - ученые
16:18
Сбербанк познакомит приморцев с историей подводной лодки С-56
16:17
Конфеты с червяками купила жительница Приморья Фото и Видео
16:06
Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на III ВЭФ
15:51
​Соцсети научат молодежь Владивостока ходить на выборы
15:41
«Веселый» хлеб продают во Владивостоке Фото
15:30
Во Владивостоке обнаружена «резиновая» квартира
15:27
Дело Андрея Пушкарева как способ давления на мэра Владивостока
15:18
Сбербанк Онлайн стал первым приложением с возможностью привязки карты к Samsung Pay напрямую
15:09
Завтра погода во Владивостоке улучшится, но ненадолго
14:56
Сотрудники скорой помощи неприятно удивили владивостокцев Эксклюзив
14:45
В бюджете Приморья остались лишние миллиарды
14:31
Переезд семьи в Приморье кончился плохо
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4151 (90) от 22 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чиновники ходили по дворам
Пассажиров круизного лайнера встретят с барабанами
Сегодня День памяти и скорби
А нюх – как у собаки. Служебной
Полчаса на спасение и ликвидацию
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Россия

22 июня: Ровно 76 лет назад началась Великая Отечественная война

Нападение по операции "Барбаросса" началось без предупреждения в 4 часа утра
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

22 июня - одна из самых печальных дат в современной истории России: в этот день наша страна отмечает День памяти и скорби - день, когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, сообщает РИА VladNews.

Этот день напоминает нам о всех наших согражданах, погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество.

Рано утром ровно 76 лет назад без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам.

22 июня 1941 года, в 3 часа, первые сапёры вермахта перебрались на советскую территорию, а в 4:00 после мощной артиллерийской подготовки началось вторжение передовых частей, за которыми последовали главные силы. Немецкое наступление развернулось на фронте протяжённостью 3 тыс. км, в трёх направлениях - на Ленинград, Москву и Киев.

Эта война продолжалась 1 418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.

В тяжелой кровопролитной войне советский народ внес решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских войск.

Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

Граждане России, Украины, Беларуси чтят память соотечественников, родных и друзей, сражавшихся за свободу Родины.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Минтруда предложило перенести новогодние праздники на май
21:03, 21 июня 2017 Минтруда предложило перенести новогодние праздники на май

Законопроект внесен на рассмотрение Госдумы

В России на четверть увеличилось производство водки
09:05, 21 июня 2017 В России на четверть увеличилось производство водки

Данные Росстата

Пособия и выплаты с 1 июля 2017 года: изменения, размеры, последние новости
00:04, 19 июня 2017 Пособия и выплаты с 1 июля 2017 года: изменения, размеры, последние новости

Среднедневной оклад станет не менее 256,44 рублей в день

Ипотека в РФ в 2017 году: последние новости
22:02, 18 июня 2017 Ипотека в РФ в 2017 году: последние новости

В этом году стал раскручиваться новый маховик конкуренции за заемщика

Пенсии инвалидам: последние новости
20:06, 18 июня 2017 Пенсии инвалидам: последние новости

Когда в 2017 году будет повышение

Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: изменения субсидий
18:02, 18 июня 2017 Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: изменения субсидий

Последние новости

Денежное довольствие военных в 2017 году: последние новости
06:41, 17 июня 2017 Денежное довольствие военных в 2017 году: последние новости

На июнь