Торжественное собрание, посвящённое Дню города, пройдёт во Владивостоке

Завершится торжественное собрание концертной программой

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

29 июня во Владивостоке пройдёт торжественное собрание в честь Дня города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие, посвящённое 157-летию приморской столицы, состоится в 15 часов в зале «Fesco-hall» (ул.Верхнепортовая, 38).

На торжественное собрание приглашены порядка 1200 жителей города – это учителя, воспитатели, медицинские работники, спортсмены, студенты, художники, представителя флота, почётные граждане, ветераны и многие другие.

Традиционно самым торжественным моментом собрания является церемония вручения регалий почётного гражданина Владивостока. В этом году удостоверение, медаль, лента и диплом почётного гражданина будут вручены ректору Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентину Шуматову.

Завершится торжественное собрание концертной программой. На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы. Среди них – шоу-балет «Терция», вокальное трио «Brilliants», ансамбль эстрадного танца «Час пик», цирковой коллектив «Конфетти». Также гостей мероприятия ждёт лазерное шоу «Планета – Владивосток».