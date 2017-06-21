Минтруда предложило перенести новогодние праздники на май

Законопроект внесен на рассмотрение Госдумы

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Минтруда РФ подготовило проект графика переноса выходных дней в 2018 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Газета.ru. В нем предлагается увеличить майские праздники за счет новогодних выходных. В Госдуме положительно отзываются об инициативе, утверждая, что «отдых - это всегда хорошо».

В частности, министерство предлагает увеличить количество дней отдыха в мае и марте 2018 года за счет двух выходных, выпадающих на январские каникулы.

Предлагается выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 9 марта и 2 мая. Кроме того, отдых в субботние дни 28 апреля, 9 июня и 29 декабря авторы проекта хотят перенести на понедельники - 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Таким образом, планируется, что в 2018 году россияне будут отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

В течение года Минтруда предложил несколько «длинных выходных»: на День защитника Отечества (23–25 февраля) и 8 Марта (8–11 марта). Выходные, приуроченные к Дню весны и труда, начнутся 29 апреля и окончатся 2 мая, праздничным днем будет 9 мая. С 10 по 12 июня пройдут длинные выходные в честь Дня России, а с 3 по 5 ноября - в честь Дня народного единства.

В финансово-экономическом обосновании к проекту постановления правительства говорится, что перенос выходных дней не повлечет за собой дополнительных расходов из бюджетов всех уровней и работодателей.-

Считается, что у россиян слишком много праздничных и выходных дней, но, как показывают исследования, в целом россияне работают довольно много, опережая по количеству трудовых часов в год большинство европейцев.

По данным исследования, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), самой трудолюбивой страной мира является Мексика, в которой работают 2246 часов в год. Россия расположена на шестом месте в этом рейтинге стран-трудоголиков (1978 часов в год). При этом в кризисном 2015 году каждый житель России работал в среднем на семь часов меньше, чем в 2014-м. Однако перерабатывать россияне явно не любят: больше положенного работали всего 0,2% жителей.

Больше всего россиян занято в сфере услуг - 63% работников, 27,6% - в промышленности и лишь 9,4% - в сельском хозяйстве. При этом среднемесячная начисленная заработная плата в 2015 году, по оценке Росстата, составила 33 925 руб.

Стоит отметить, что в России довольно большой отпуск: 28 календарных дней. Причем для некоторых категорий граждан предусмотрен увеличенный отпуск. Например, сотрудники Следственного комитета отдыхают 30 календарных дней, несовершеннолетние - 31 день, а работники профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований имеют право на отдых до 40 календарных дней в зависимости от стажа.

Ко всему этому прибавляются еще государственные праздники - нерабочие дни.