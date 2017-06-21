Во Владивостоке ограничат движение

Объезд будет осуществляться по улице Корабельной Набережной

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 июня, во Владивостоке пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, в связи с чем в центре города временно будет ограниченно движения автотранспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, движение и парковка автотранспортных средств будут ограничены с 9.30 до 12.30 от дома № 1 по улице Корабельной Набережной до пересечения со Светланским переулком.

Объезд будет осуществляться по улице Корабельной Набережной от дома № 1 до пересечения с улицей Семеновской.