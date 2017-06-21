Миллионные гранты получили школы Владивостока по программе главы города Игоря Пушкарёва

Впервые за десятки лет в учреждениях образования начали обновлять материально-техническую базу

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

12 школ Владивостока получили сегодня, 21 июня, денежные гранты на дальнейшее развитие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Каждая из них предоставила собственные проекты инновационного развития учебного процесса. Вот названия некоторых из них:

«Интеграция экологического и билингвального образования в современных условиях», «Сингапурские педагогические технологии для развития граждан 21 века», «Профессионально-личностное развитие учителя – как механизм повышения качества образования».

По одному миллиону рублей получили школы №№ 63, 83, лицей №41 и гимназия №1. 800 тысяч рублей вручили школам №65, 45, 28 и 13. И обладателями грантов на 700 тысяч рублей стали школы №№44, 15, 69, 8.

«Это только начало пути, теперь мы будем наблюдать, как реализуются те проекты, на которые были выделены гранты, – поздравила школы заместитель главы города Наталья Мальцева, - Но вами уже проделана огромная работа. И мы надеемся, что в следующем году участие в конкурсе примут абсолютно все школы города».

В этом году в конкурсе участвовали 32 школы. И Владивосток - единственный город в Приморье, где учреждения образования на конкурсной основе получают гранты на развитие. Среди критериев конкурсного отбора: создание условий для сохранения здоровья детей, обеспечение качественного образования, эффективное использование современных образовательных технологий, создание условий для оказания бесплатных дополнительных услуг детям. Руководители школ подают документы в конкурсную комиссию. Затем все участники конкурса представляют комиссии свои образовательные учреждения в форме презентаций.

Напомним, на протяжении последних лет благодаря различным программам главы города Игоря Пушкарёва детские сады, школы и учреждения дополнительного образования регулярно получают финансовую поддержку на развитие.

Впервые за десятки лет в учреждениях образования начали обновлять материально-техническую базу. Детские сады закупили игрушки, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, детскую мебель, качели, песочницы, горки на прогулочных площадках. А школы – проекторы, интерактивные доски и мультимедийное оборудование.