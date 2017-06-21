Минтруда предложило перенести новогодние праздники на май 21:03, 21 июня Минтруда предложило перенести новогодние праздники на май
Зарплатные долги продолжают удерживать Приморье на первом месте в антирейтинге по РФ 20:07, 21 июня Зарплатные долги продолжают удерживать Приморье на первом месте в антирейтинге по РФ
Константин Межонов признался в своих кулинарных пристрастиях 18:01, 21 июня Константин Межонов признался в своих кулинарных пристрастиях (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 22 четверг
00:44
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
00:44
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
00:44
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
00:03
Торжественное собрание, посвящённое Дню города, пройдёт во Владивостоке
Июнь, 21 среда
23:31
Миллионные гранты получили школы Владивостока по программе главы города Игоря Пушкарёва
22:17
Викторина на знание истории Владивостока и Приморья пройдет в День молодежи
21:03
Минтруда предложило перенести новогодние праздники на май
20:07
Зарплатные долги продолжают удерживать Приморье на первом месте в антирейтинге по РФ
19:13
Владивостокцы смогут сдать «экзамен здоровья»
18:01
Константин Межонов признался в своих кулинарных пристрастиях Эксклюзив
17:44
Владивостокцы ждут матч Россия - Португалия
17:33
В пятницу в Приморье заглянет лето
17:22
В Приморье раскрыто жестокое убийство, совершенное в 1993 году
17:10
В Приморье повышаются цены на электричество
17:01
Кинологи Владивостока показали юным горожанам, как работают служебные собаки МВД
16:53
Изменения в правилах перевозки детей в России: последние новости
16:41
Первое заседание по делу «приморских партизан» состоится 26 июня
16:31
Компьютер полностью заменяет геймерам секс, - ученые
16:18
Сбербанк познакомит приморцев с историей подводной лодки С-56
16:17
Конфеты с червяками купила жительница Приморья Фото и Видео
16:06
Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на III ВЭФ
15:51
​Соцсети научат молодежь Владивостока ходить на выборы
15:41
«Веселый» хлеб продают во Владивостоке Фото
15:30
Во Владивостоке обнаружена «резиновая» квартира
15:27
Дело Андрея Пушкарева как способ давления на мэра Владивостока
15:18
Сбербанк Онлайн стал первым приложением с возможностью привязки карты к Samsung Pay напрямую
15:09
Завтра погода во Владивостоке улучшится, но ненадолго
14:56
Сотрудники скорой помощи неприятно удивили владивостокцев Эксклюзив
14:45
В бюджете Приморья остались лишние миллиарды
14:31
Переезд семьи в Приморье кончился плохо
14:22
​Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов
14:11
Во Владивостоке задержан угонщик, который сжег автомобиль такси
14:02
В Приморье уничтожено 9 тысяч кустов конопли
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4151 (90) от 22 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чиновники ходили по дворам
Пассажиров круизного лайнера встретят с барабанами
Сегодня День памяти и скорби
А нюх – как у собаки. Служебной
Полчаса на спасение и ликвидацию
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Миллионные гранты получили школы Владивостока по программе главы города Игоря Пушкарёва

Впервые за десятки лет в учреждениях образования начали обновлять материально-техническую базу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

12 школ Владивостока получили сегодня, 21 июня, денежные гранты на дальнейшее развитие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Каждая из них предоставила собственные проекты инновационного развития учебного процесса. Вот названия некоторых из них:

«Интеграция экологического и билингвального образования в современных условиях», «Сингапурские педагогические технологии для развития граждан 21 века», «Профессионально-личностное развитие учителя – как механизм повышения качества образования».

По одному миллиону рублей получили школы №№ 63, 83, лицей №41 и гимназия №1. 800 тысяч рублей вручили школам №65, 45, 28 и 13. И обладателями грантов на 700 тысяч рублей стали школы №№44, 15, 69, 8.

«Это только начало пути, теперь мы будем наблюдать, как реализуются те проекты, на которые были выделены гранты, – поздравила школы заместитель главы города Наталья Мальцева, - Но вами уже проделана огромная работа. И мы надеемся, что в следующем году участие в конкурсе примут абсолютно все школы города».

В этом году в конкурсе участвовали 32 школы. И Владивосток - единственный город в Приморье, где учреждения образования на конкурсной основе получают гранты на развитие. Среди критериев конкурсного отбора: создание условий для сохранения здоровья детей, обеспечение качественного образования, эффективное использование современных образовательных технологий, создание условий для оказания бесплатных дополнительных услуг детям. Руководители школ подают документы в конкурсную комиссию. Затем все участники конкурса представляют комиссии свои образовательные учреждения в форме презентаций.

Напомним, на протяжении последних лет благодаря различным программам главы города Игоря Пушкарёва детские сады, школы и учреждения дополнительного образования регулярно получают финансовую поддержку на развитие.

Впервые за десятки лет в учреждениях образования начали обновлять материально-техническую базу. Детские сады закупили игрушки, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, детскую мебель, качели, песочницы, горки на прогулочных площадках. А школы – проекторы, интерактивные доски и мультимедийное оборудование.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Викторина на знание истории Владивостока и Приморья пройдет в День молодежи
22:17, 21 июня 2017 Викторина на знание истории Владивостока и Приморья пройдет в День молодежи

Для участия необходима команда из двух человек

Зарплатные долги продолжают удерживать Приморье на первом месте в антирейтинге по РФ
20:07, 21 июня 2017 Зарплатные долги продолжают удерживать Приморье на первом месте в антирейтинге по РФ

Не помогло даже майское снижение долгов работодателей на 37%

Владивостокцы смогут сдать «экзамен здоровья»
19:13, 21 июня 2017 Владивостокцы смогут сдать «экзамен здоровья»

26 июня

В пятницу в Приморье заглянет лето
17:33, 21 июня 2017 В пятницу в Приморье заглянет лето

Температура воздуха прогреется до +28°C

В Приморье повышаются цены на электричество
17:10, 21 июня 2017 В Приморье повышаются цены на электричество

Новые тарифы для граждан начнут действовать с 1 июля

Кинологи Владивостока показали юным горожанам, как работают служебные собаки МВД
17:01, 21 июня 2017 Кинологи Владивостока показали юным горожанам, как работают служебные собаки МВД

Специалисты Молодежного ресурсного центра приглашают подростков Владивостока активно и полезно провести летние каникулы

Изменения в правилах перевозки детей в России: последние новости
16:53, 21 июня 2017 Изменения в правилах перевозки детей в России: последние новости

Водитель обязан соблюдать ряд требований