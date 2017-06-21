Викторина на знание истории Владивостока и Приморья пройдет в День молодежи

Для участия необходима команда из двух человек

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

В День молодежи, 24 июня, общественная организация «Российский союз молодежи» проведет викторину на знание истории Владивостока и Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Игра будет проходить на площадке «Наука – Интеллект» с 15:30 до 17:30 на Спортивной набережной, площадка над амфитеатром.

Чтобы принять участие в игре, нужно:

- собрать команду из 2 человек

- зарегистрироваться (заранее через гугл-форму или на месте проведения, но имейте в виду, что количество мест на участие ограничено),

- получить призы

Команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всего игрового дня, получит специальный приз от "Мастерской Панды".

По вопросам участия в игре можно обратиться к координатору Евгении - 8 964 434 61 20