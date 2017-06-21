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Владивостокцы смогут сдать «экзамен здоровья»

26 июня
Фото: Тэис.рф Фото: Тэис.рф
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в понедельник, 26 июня, в рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом МКУ «Молодежный ресурсный центр» организует акции «Защити свою жизнь». Они пройдут с 12 до 13 часов в сквере им. Суханова и на набережной Спортивной гавани.

Формат акции – тематическая викторина. Всем желающим горожанам будет предложено вытянуть билеты с вопросами о здоровье. За правильные ответы участники получат полезные призы. Если «экзаменуемые» не дадут верных ответов, их проконсультируют специалисты.

Кроме этого, 26 июня в рамках этого антинаркотического мероприятия волонтеры приморской столицы в сквере им. Суханова и на набережной Спортивной гавани будут раздавать горожанам тематические буклеты и листовки.

Мероприятие состоится при поддержке КБУЗ «Краевой наркологический диспансер» и управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю.

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