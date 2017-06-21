Владивостокцы ждут матч Россия - Португалия

Начало в 01:00

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Сборная России проведет самый важный матч на групповом этапе Кубка конфедераций, сообщает РИА VladNews со ссылкой на RG.RU. Команда Станислава Черчесова сыграет в Москве на стадионе "Спартак" с чемпионами Европы португальцами.

Начало трансляции матча - 18:00 по московскому времени, а это 01:00 по местному. Несмотря на столько поздний час, приморцы с замиранием сердца ждут самый важный матч между Россией и Португалией.

Букмекеры принимают ставки на то, что победит Россия примерно из расчета 1 к 4, тогда как коэффициент на выигрыш гостей составляет 1 к 2. То есть португальцы - явные и безусловные фавориты.