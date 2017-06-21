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В пятницу в Приморье заглянет лето

Температура воздуха прогреется до +28°C
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Циклонический вихрь продолжает медленно смещаться с северо-востока Китая на юг Дальнего востока, поддерживая неустойчивый характер погоды в регионе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примгидромет. Сегодня, 21 июня, в Приморье сохранятся небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах с грозами и кратковременным усилением ветра. Температура воздуха в континентальных районах составит +23…+30°C. На побережье при низкой облачности и местами моросящих туманах прохладней, +12…+18°C.

Завтра погода в Приморье существенно не изменится. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, при грозе порывистый ветер. В континентальной части температурный фон останется без изменений. В прибрежных районах станет немного теплее, +16…+21°C.

В пятницу, 23 июня, погодные условия будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. В послеполуденные часы, с развитием конвективной облачности, пройдут короткие летние дожди. Продолжится повышение температуры воздуха, общий фон по краю составит от +23 до +31°C.

Во Владивостоке сегодня облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +13…+16°C.

Завтра в краевом центре ожидается переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура ночью +11…+13°C, днем +17…+20°C.

В пятницу небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Ночью потеплеет до +13…+15°C, днем воздух прогреется до +25…+28°C.

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