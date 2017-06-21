В Приморье раскрыто жестокое убийство, совершенное в 1993 году

Молодой человек зарезал женщину и ее 12-летнего сына

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

В Приморье раскрыто жестокое убийство, совершенное в городе Уссурийске 23 года назад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона.

17 сентября 1993 года в квартире дома на улице Пролетарская были обнаружены тела 36-летней женщины и ее 12-летнего сына с множественными колото-резаными ранами. Из дома пропали меховые шубы и золото.

При проведении следственно-оперативных действий подозреваемый был установлен. Им оказался 27-летний знакомый потерпевшей. Молодой человек был задержан и взят под стражу. Но вину он свою не признал, а доказательств было не достаточно. Он был освобожден, уголовное дело приостановлено.

Однако производство по уголовному делу спустя много лет было возобновлено, и следователи совместно с полицейскими продолжили работу. Мужчина признался в содеянном, и 20 июня 2017 года был задержан и взят под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 102 УК РСФСР (убийство). Была проведена проверка показаний на месте, где обвиняемый подробно воспроизвел весь механизм своих действий.

По версии следствия, 17 сентября 1993 года фигурант, находясь в квартире своей знакомой, которая занималось торговлей, из корыстных побуждений напал на нее. Он нанес женщине множество ударов ножом и другими предметами, после чего похитил золото и меховые шубы. На момент совершения преступления в квартире находился сын потерпевшей. Ребенок стал очевидцем преступления, поэтому злоумышленник убил и его.

Расследование уголовного дела продолжается.

Преступление раскрыто благодаря принципиальной позиции СУ СК при взаимодействии с сотрудниками УМВД.

