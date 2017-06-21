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Изменения в правилах перевозки детей в России: последние новости

Водитель обязан соблюдать ряд требований
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

В России вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Водитель обязан соблюдать ряд требований, которые направлены на то, чтобы повысить уровень безопасности перевозки детей. 

Детей можно перевозить в салоне легкового транспортного средства или же в кабине грузовика, но категорически запрещено перевозить детей в кузове или прицепе. Нельзя детей перевозить на заднем сидении мотоцикла. 

Дети до 12 лет должны ехать в специальном удерживающем устройстве. Это может быть автокресло, автолюлька, подушка-бустер или треугольник-адаптер. Детей до 12 лет можно перевозить на переднем сидении, если оно оборудовано автокреслом или автолюлькой. Автолюлька для перевозки маленьких детей должна быть установлена перпендикулярно относительно движения транспортного средства. Внутри такой люльки маленький пассажир фиксируется при помощи ремней, которые удерживают ребенка. В автолюльке перевозятся дети до шести месяцев. Дети от шести месяцев могут перевозиться автокресле. Такое кресло может крепиться автомобильными ремнями безопасности или же скобами, которые идут в комплекте. Уровень наклона спинки может регулироваться. В целях дополнительной фиксации головы ребенка можно прибегнуть к использованию специальных валиков из ткани. Но использовать для этих целей полотенца не рекомендуется.  Как объясняют эксперты, установка автокресел необходима для того, чтобы обеспечить безопасную перевозку пассажиров ниже 150 см. Ведь система безопасности в автомобилях рассчитана на людей выше 150 см. Если использовать такие крепежные элементы для пассажира ниже ростом, то ремни банально будут давить ему на шею.

Зачастую к 12 годам дети вырастают выше 150 см, поэтому детей от 12 лет можно перевозить уже без детских автокресел. 

Автомобильное кресло можно установить и на переднем сидении. Но в таком случае необходимо обязательно отключить подушку безопасности, поскольку она может травмировать пассажира. Но если на переднем сидении ребенок, достигший 12 лет, то подушка безопасности должна быть включена. 

Впрочем, как отмечают эксперты, родители не должны забывать, что наиболее безопасным считается центральное заднее место. Поэтому там и советуется устанавливать автокресла. 

С 1 апреля 2017 года в России изменились и правила организованной перевозки детей. Теперь уведомление о перевозки группы детей в районные подразделения ГИБДД по месту начала перевозки, а в случае их отсутствия – в соответствующее подразделение ГИБДД территориального органа МВД России по субъекту РФ.

В заявлении следует указать:
фрахтователя (заказчик перевозки)
фрахтовщика (перевозчик)
программу маршрута
автобус (автобусы)
водителя (водители)
лицо, подавшее уведомление (для юридических лиц).

Подать такое уведомление можно как лично, так и в электронной форме. В подразделение ГИБДД уведомление следует подать не позднее, чем за 2 дня до перевозки. Этот срок необходим, чтобы ведомство проверило соблюдение всех условий перевозки. 

Также весной 2017 года вступили в силу ограничения для водителей со стажем менее 2 –х лет. В частности, начинающим водителям запретили буксировку, а за отсутствие знака «начинающий водитель» на машине теперь будут запрещать ее эксплуатацию. 

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