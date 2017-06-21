Компьютер полностью заменяет геймерам секс, - ученые

Нажатие на клавиши дает тот же выброс гормонов, что и оргазм

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Ученые сделал сенсационное заявление: геймеры за свое увлечение могут поплатиться собственным здоровьем, а именно уровнем полового влечения. То есть, игра за компьютером может стать для игроманов альтернативой всем остальным удовольствиям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Дело в том, что геймер, тратящий много времени на компьютерные игры, во время «виртуальных сеансов» ощущает эффект удовольствия и наслаждения, подобный сексуальному удовлетворению.

А заядлые геймеры могут полностью отказаться от сексуальной близости, так как получают аналогичные ощущения при нажатии клавиш. Соответствующие выводы были сделаны специалистами по итогам исследования, в котором приняли участие 400 добровольцев. Все испытуемые определенный период времени должны были играть в компьютерные игры. При этом конкретных условий по выбору развлечений авторы исследования перед подопытными не ставили, игры добровольцы выбирали по своему усмотрению.

Специалисты были поражены результатами исследования. Как выяснилось, мозг человека во время игры на компьютере получает сигналы об удовольствии, аналогичные тем, что он ощущает при оргазме. Также во время игры в кровь вырабатываются те же гормоны счастья и удовольствия, что и при занятиях сексом. При этом в группу риска попадают представители обоих полов.

Однако для женщин подобные увлечения еще опаснее, чем для мужчин, так как застой крови в органах таза может иметь пагубные последствия для их организма - начиная от воспалительных процессов репродуктивной системы, заканчивая гормональными сбоями и бесплодием.