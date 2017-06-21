Конфеты с червяками купила жительница Приморья

Покупку женщина вернула обратно в магазин

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Жительница Приморья приобрела конфеты с "сюрпризом", сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Надеждинском районе. Александра поделилась с редакцией РИА VladNews фотографиями и видео, снятыми накануне. Девушка приобрела в одном из местных магазинов конфеты. Развернув фантики, женщина была шокирована: по конфетам ползали маленькие червячки белого цвета. Остальные конфеты, по словам девушки, через одну также были с червяками. Безусловно, употреблять в пищу сладости перехотелось. Покупательница отнесла товар в магазин, где ей сообщили, что это совсем не их проблема.

"В магазине мне сказали, что поставщик предоставляет конфеты уже расфасованные по пакетам, 1 кг", - рассказывает собеседница агентства.

К слову, в уже расфасованных пакетах также были найдены непрошенные гости в виде червячков.

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