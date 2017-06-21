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Общество

В Приморье повышаются цены на электричество

Новые тарифы для граждан начнут действовать с 1 июля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

С 1 июля в Приморье будут повышены тарифы на электроэнергию для населения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Дальэнергосбыта". 

Согласно Постановлению одноставочный (суточный) тариф для граждан, проживающих в городских населенных пунктах и поселках городского типа, составит 2,83 рубля за киловатт-час. Для потребителей, имеющих двухтарифные приборы учета, дневной тариф установлен в размере 3,15 рубля за киловатт-час, ночной – 1,14 рубля за киловатт-час.

Для жителей сельских населенных пунктов одноставочный (суточный) тариф с 1 июля составит 2,47 рубля за киловатт-час. Владельцы двухтарифных счетчиков будут рассчитываться за дневное электропотребление по 2,76 рубля за киловатт-час и за ночное – по 1 рублю за киловатт-час.

В связи со сменой тарифов компания продлевает сроки приема показаний и рекомендует гражданам передать данные приборов учета с 20 по 30 июня.

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