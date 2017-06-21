​Соцсети научат молодежь Владивостока ходить на выборы

Выборы депутатов думы Владивостока пройдут 10 сентября

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

В этом году во Владивостоке зарегистрировано около 446 тысяч избирателей, большая часть из которых - люди среднего возраста. На пресс-конференции, которая прошла сегодня в мэрии Владивостока, председатель городской муниципальной избирательной комиссии Николай Кичатов сообщил, что молодое поколение мало заинтересовано в выборе представителей органов власти, сообщает РИА VladNews.

"В этом году мы намерены привлечь специалистов, которые будут проводить работу с избирателями в социальных сетях. Молодежь сейчас большую часть времени там проводит. Мы общаемся со старшеклассниками, со студентами ВУЗов, у них очень здравые рассуждения и мысли, однако почему они мало заинтересованы в процессе выборов, нам пока неизвестно",- рассказал Николай Кичатов.

Технологические изменения в этом году произойдут и на самих избирательных участках. Так, Николай Кичатов сообщил, что для участка будет сгенерирован машиночитаемый матричный код - QR код - для того, чтобы ускорить процесс занесения данных протоколов участковых избирательных комиссий.

Напомним, в этом году истекает пятилетний срок полномочий депутатов думы Владивостока. Поэтому в единый день голосования, 10 сентября, также пройдут и выборы депутатов владивостокской думы. Выдвижение кандидатов начнется уже со следующей недели, с 26 июня, а закончится 26 июля.

В этом году во Владивостоке организуют около 100 избирательных участков. Помимо этого, проголосовать смогут и граждане, находящиеся в плавании.