В Приморье раскрыто жестокое убийство, совершенное в 1993 году 17:22, 21 июня В Приморье раскрыто жестокое убийство, совершенное в 1993 году
В Приморье повышаются цены на электричество 17:10, 21 июня В Приморье повышаются цены на электричество
Первое заседание по делу «приморских партизан» состоится 26 июня 16:41, 21 июня Первое заседание по делу «приморских партизан» состоится 26 июня
Новостная лента
Июнь, 21 среда
17:23
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
17:23
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
17:23
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
17:22
В Приморье раскрыто жестокое убийство, совершенное в 1993 году
17:10
В Приморье повышаются цены на электричество
17:01
Кинологи Владивостока показали юным горожанам, как работают служебные собаки МВД
16:53
Изменения в правилах перевозки детей в России: последние новости
16:41
Первое заседание по делу «приморских партизан» состоится 26 июня
16:31
Компьютер полностью заменяет геймерам секс, - ученые
16:18
Сбербанк познакомит приморцев с историей подводной лодки С-56
16:17
Конфеты с червяками купила жительница Приморья Фото и Видео
16:06
Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на III ВЭФ
15:51
​Соцсети научат молодежь Владивостока ходить на выборы
15:41
«Веселый» хлеб продают во Владивостоке Фото
15:30
Во Владивостоке обнаружена «резиновая» квартира
15:27
Дело Андрея Пушкарева как способ давления на мэра Владивостока
15:18
Сбербанк Онлайн стал первым приложением с возможностью привязки карты к Samsung Pay напрямую
15:09
Завтра погода во Владивостоке улучшится, но ненадолго
14:56
Сотрудники скорой помощи неприятно удивили владивостокцев Эксклюзив
14:45
В бюджете Приморья остались лишние миллиарды
14:31
Переезд семьи в Приморье кончился плохо
14:22
​Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов
14:11
Во Владивостоке задержан угонщик, который сжег автомобиль такси
14:02
В Приморье уничтожено 9 тысяч кустов конопли
13:55
Хаятт на мысе Бурном готовы продать в два раза дешевле себестоимости
13:50
СК «Чемпион» проведет бесплатное спортивно-развлекательное мероприятие во Владивостоке
13:43
Соревнования “Down mall” впервые пройдёт на Дальнем Востоке
13:41
План очистки Золотого Рога должен быть готов к концу года
13:35
Экстрим площадка будет работать в День молодежи во Владивостоке
13:24
Во время пожара в Дальнереченске спасли семерых человек
13:13
«Черные береты» штурмую полосу препятствий
13:02
Во Владивостоке автомобилист сбил пешехода - и скрылся с места ДТП Эксклюзив
12:42
15-летний подросток попал под колеса легковушки на пешеходном переходе во Владивостоке Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4150 (89) от 21 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу предлагают технологии будущего
День «М» назначен на субботу
Сабантуй на радость всем
Спасскцементу 110 лет!
Владивосток считает Игоря Пушкарева человеком года
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Кинологи Владивостока показали юным горожанам, как работают служебные собаки МВД

Специалисты Молодежного ресурсного центра приглашают подростков Владивостока активно и полезно провести летние каникулы
Фото: Фото:
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

В преддверии Дня кинологических подразделений МВД России, вчера, 20 июня, Молодежный ресурсный центр Владивостока устроил для ребят из пришкольного лагеря СОШ № 63 познавательную экскурсию в кинологическом центре УМВД России по Приморскому краю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Юным жителям приморской столиц показали, как содержатся и тренируются служебные собаки – немецкие овчарки и золотистые ретриверы.

Началось знакомство с посещения щенятника. Пока ребята разглядывали трехмесячную овчарку по кличке Урсула, подполковник полиции Владимир Богданов рассказал гостям историю создания кинологического подразделения во Владивостоке. Так, школьники узнали, что самый первый кинологический центр в краевой столице появился в 1910 году.

Далее подростки увидели вольеры, где живут взрослые служебные собаки. После чего отправились на тренировку четверолапых «правоохранителей». Владимир Богданов и его немецкая овчарка Каспер продемонстрировали гостям общий курс дрессировки и отработали навыки задержания преступника. Затем на поле вышла собака по кличке Сакура. Она показала, как с легкостью может найти наркотические или взрывчатые вещества в любом помещение или транспорте.

Сегодня, 21 июня, в парке Минного городка МРЦ организует совместно с региональной общественной организацией «Молодежный спортивно-кинологический центр “Фаворит”» для детей из пришкольного лагеря СОШ № 69 познавательно-развлекательную встречу «Дай, друг, на счастье лапу мне!».

Специалисты Молодежного ресурсного центра приглашают подростков Владивостока активно и полезно провести летние каникулы. Практически ежедневно специалисты МРЦ проводят интересные и бесплатные мероприятия, подробнее с ними можно ознакомиться на сайте mrc-vlad.ru.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Изменения в правилах перевозки детей в России: последние новости
16:53, 21 июня 2017 Изменения в правилах перевозки детей в России: последние новости

Водитель обязан соблюдать ряд требований

​Соцсети научат молодежь Владивостока ходить на выборы
15:51, 21 июня 2017 ​Соцсети научат молодежь Владивостока ходить на выборы

Выборы депутатов думы Владивостока пройдут 10 сентября

«Веселый» хлеб продают во Владивостоке
15:41, 21 июня 2017 «Веселый» хлеб продают во Владивостоке

Поесть бутерброды покупателям уже не удастся

Сбербанк Онлайн стал первым приложением с возможностью привязки карты к Samsung Pay напрямую
15:18, 21 июня 2017 Сбербанк Онлайн стал первым приложением с возможностью привязки карты к Samsung Pay напрямую

Пользователи приложения - 25 миллионов россиян

Завтра погода во Владивостоке улучшится, но ненадолго
15:09, 21 июня 2017 Завтра погода во Владивостоке улучшится, но ненадолго

В отдельных районах Приморья - дожди и грозы

​Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов
14:22, 21 июня 2017 ​Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов

В офисах компании стартуют продажи и обслуживание клиентов сегмента B2B

План очистки Золотого Рога должен быть готов к концу года
13:41, 21 июня 2017 План очистки Золотого Рога должен быть готов к концу года

Второй этап работ уже начат