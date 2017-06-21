Кинологи Владивостока показали юным горожанам, как работают служебные собаки МВД

Специалисты Молодежного ресурсного центра приглашают подростков Владивостока активно и полезно провести летние каникулы

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

В преддверии Дня кинологических подразделений МВД России, вчера, 20 июня, Молодежный ресурсный центр Владивостока устроил для ребят из пришкольного лагеря СОШ № 63 познавательную экскурсию в кинологическом центре УМВД России по Приморскому краю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Юным жителям приморской столиц показали, как содержатся и тренируются служебные собаки – немецкие овчарки и золотистые ретриверы.

Началось знакомство с посещения щенятника. Пока ребята разглядывали трехмесячную овчарку по кличке Урсула, подполковник полиции Владимир Богданов рассказал гостям историю создания кинологического подразделения во Владивостоке. Так, школьники узнали, что самый первый кинологический центр в краевой столице появился в 1910 году.

Далее подростки увидели вольеры, где живут взрослые служебные собаки. После чего отправились на тренировку четверолапых «правоохранителей». Владимир Богданов и его немецкая овчарка Каспер продемонстрировали гостям общий курс дрессировки и отработали навыки задержания преступника. Затем на поле вышла собака по кличке Сакура. Она показала, как с легкостью может найти наркотические или взрывчатые вещества в любом помещение или транспорте.

Сегодня, 21 июня, в парке Минного городка МРЦ организует совместно с региональной общественной организацией «Молодежный спортивно-кинологический центр “Фаворит”» для детей из пришкольного лагеря СОШ № 69 познавательно-развлекательную встречу «Дай, друг, на счастье лапу мне!».

Специалисты Молодежного ресурсного центра приглашают подростков Владивостока активно и полезно провести летние каникулы. Практически ежедневно специалисты МРЦ проводят интересные и бесплатные мероприятия, подробнее с ними можно ознакомиться на сайте mrc-vlad.ru.