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Сбербанк познакомит приморцев с историей подводной лодки С-56

Музей будет открыт для бесплатного посещения три дня
Фото: newsvl.ru Фото: newsvl.ru
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

В честь Дня памяти и скорби Сбербанк открывает двери военно-исторического музея во Владивостоке. Уникальная подводная лодка С-56, входящая в мемориальный комплекс «Боевая слава Тихоокеанского флота», будет доступна для свободного посещения 22, 23 и 24 июня.

Для всех жителей и гостей Владивостока вход в музей С-56 в эти три дня будет абсолютно бесплатным. Таким образом Сбербанк в Приморье решил почтить память солдат и мирных жителей, погибших в войне, начавшейся 22 июня 1941 года.

Мемориальная гвардейская краснознаменная подводная лодка С-56 находится рядом со зданием штаба Тихоокеанского флота на Корабельной набережной, 4.

Даты и время проведения акции:

- 22 июня с 10:00 до 18:00;

- 23 июня с 10:00 до 18:00;

- 24 июня с 10:00 до 18:00.

Отметим, что подобный проект Сбербанк уже проводил в Приморье. В ноябре 2016 года в честь своего 175-летия банк организовал свободный вход для всех желающих в Приморскую государственную картинную галерею. За две недели, что действовала акция, выставку «Городской романс» посетили более 5 400 человек. 

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