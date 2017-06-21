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Константин Межонов признался в своих кулинарных пристрастиях

А также прокомментировал выбор Владивостока в качестве "самого вкусного" города России
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

И.о. главы администрации Владивостока Константин Межонов в эфире радио "Лемма" рассказал о своих кулинарных пристрастиях, сообщает РИА VladNews .

- Мне нравится азиатская кухня: корейская, китайская, - сказал Межонов. - Нравится то разнообразие морепродуктов, которое можно найти в наших (владивостокских - прим.ред.) ресторанах, - и качество пищи. Как-то был в каком-то корейском ресторанчике в Москве. Не знаю, то ли у них корейцы другие, то ли повара - но по сравнению с нашими, не так вкусно.

Также Константин Межонов рассказал о банкете в городе Харбине (КНР), откуда недавно вернулся: 

- Знаете, сейчас заведено так: кладут на стол бумажечку с перечнем блюд, которые будут принесены. Но в моем понимании, китайский стол - это круглый стол, который крутится, и на нем стоит масса блюд. Но официальные приемы сейчас проходят в европейском стиле. И это протокол. Но был и такой момент, когда мэрия Харбина пригласила ассоциацию городов КНР, плюс там были города-побратимы Харбина. И одновременно в это же мероприятие было вплетено 10 лет побратимства между Харбином и Якутском. Якуты привезли свою еду и своих поваров - в дополнение к банкету. И хочу сказать, что якутская еда была очень вкусной.

Напомним, по версии портала booking.com Владивосток был признан самым вкусным городом в России: здесь, по признанию туристов, самая вкусная еда в РФ. 

- Я патриот города, поэтому целиком и полностью согласен, что это так, - прокомментировал выбор портала Константин Межонов. - По своей практике - а приходится бывать в разных городах - не помню ни одного такого города, чтобы можно было покушать вкуснее, чем во Владивостоке.

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