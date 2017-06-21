«Веселый» хлеб продают во Владивостоке

Поесть бутерброды покупателям уже не удастся

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Приморские супермаркеты продолжают удивлять местных жителей, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Житель Владивостока отправился в местный гипермаркет за хлебом. По приходу домой покупатель обнаружил хлеб "без внутренностей". Разрезав булку, перед владивостокцем предстала пустота, так называемая мякушка у хлеба частично отсутствовала. К тому же, выпеченный хлеб напоминал веселый смайлик, глядящий на покупателей. Конечно,возвращать товар в магазин не было смысла, так что потребителям оставалось лишь улыбнуться происходящей ситуации.

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