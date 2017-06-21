«Веселый» хлеб продают во Владивостоке 15:41, 21 июня «Веселый» хлеб продают во Владивостоке (Фото)
Дело Андрея Пушкарева как способ давления на мэра Владивостока 15:27, 21 июня Дело Андрея Пушкарева как способ давления на мэра Владивостока
Завтра погода во Владивостоке улучшится, но ненадолго 15:09, 21 июня Завтра погода во Владивостоке улучшится, но ненадолго
Новостная лента
Июнь, 21 среда
15:53
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
15:53
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
15:53
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
15:51
Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на III ВЭФ
15:41
«Веселый» хлеб продают во Владивостоке Фото
15:30
Во Владивостоке обнаружена «резиновая» квартира
15:27
Дело Андрея Пушкарева как способ давления на мэра Владивостока
15:18
Сбербанк познакомит приморцев с историей подводной лодки С-56
15:18
Сбербанк Онлайн стал первым приложением с возможностью привязки карты к Samsung Pay напрямую
15:09
Завтра погода во Владивостоке улучшится, но ненадолго
14:56
Сотрудники скорой помощи неприятно удивили владивостокцев Эксклюзив
14:45
В бюджете Приморья остались лишние миллиарды
14:31
Переезд семьи в Приморье кончился плохо
14:22
​Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов
14:11
Во Владивостоке задержан угонщик, который сжег автомобиль такси
14:02
В Приморье уничтожено 9 тысяч кустов конопли
13:55
Хаятт на мысе Бурном готовы продать в два раза дешевле себестоимости
13:50
СК «Чемпион» проведет бесплатное спортивно-развлекательное мероприятие во Владивостоке
13:43
Соревнования “Down mall” впервые пройдёт на Дальнем Востоке
13:41
План очистки Золотого Рога должен быть готов к концу года
13:35
Экстрим площадка будет работать в День молодежи во Владивостоке
13:24
Во время пожара в Дальнереченске спасли семерых человек
13:13
«Черные береты» штурмую полосу препятствий
13:02
Во Владивостоке автомобилист сбил пешехода - и скрылся с места ДТП Эксклюзив
12:42
15-летний подросток попал под колеса легковушки на пешеходном переходе во Владивостоке Эксклюзив
12:30
Жителей Владивостока приглашают в субботу на международный День йоги
12:23
Шесть человек пострадали в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
12:18
За сутки в Приморье потушили 10 пожаров
12:07
Правительство пророчит острову Русский грандиозное будущее
11:55
Во Владивостоке сгорел автомобиль такси Видео
11:44
Во Владивостоке началась сезонная облава на наркоторговцев и наркоманов
11:30
Во Владивостоке начинающий водитель собрал массовую аварию на встречке Эксклюзив
11:19
В Приморье акул не смущают отдыхающие Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4150 (89) от 21 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу предлагают технологии будущего
День «М» назначен на субботу
Сабантуй на радость всем
Спасскцементу 110 лет!
Владивосток считает Игоря Пушкарева человеком года
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Сбербанк Онлайн стал первым приложением с возможностью привязки карты к Samsung Pay напрямую

Пользователи приложения - 25 миллионов россиян
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Сбербанк Онлайн стал первым в России банковским приложением, где появилась возможность привязки карты к сервису Samsung Pay напрямую. Для подключения нужно перейти на экран карты в Сбербанк Онлайн, выбрать раздел «Добавить в Samsung Pay» и пройти несколько простых шагов. Сканировать карту или указывать её номер и другие данные при этом не потребуется, сообщает РИА VladNews.

«Для 25 миллионов наших клиентов приложение Сбербанк Онлайн стало привычным способом пользоваться банковскими сервисами. Возможность привязки карт к Samsung Pay органично дополняет функционал Сбербанк Онлайн и помогает клиентам сделать первый шаг к бесконтактным платежам», - рассказал Святослав Островский, руководитель Департамента «Банк XXI» Сбербанка.

«Пользователи Samsung Pay по достоинству оценили простоту мобильной оплаты товаров и услуг. Теперь же путь к новому сервису для клиентов Сбербанка стал еще проще – достаточно пары нажатий, чтобы подключить карту в мобильном банковском приложении», - рассказывает глава маркетинга Samsung Mobile в России Сейф Эль Хаким.

Клиенты Сбербанка - обладатели платёжных карт Visa – получили возможность подключиться к сервису Samsung Pay в апреле 2017 года. Чтобы оплатить покупку через Samsung Pay, достаточно выбрать карту на экране смартфона и авторизоваться с помощью отпечатка пальца.

Мобильный платежный сервис Samsung Pay был представлен в России 29 сентября 2016 года. За счет поддержки технологий NFC (Near Field Communication) и MST (Magnetic Secure Transmission) он принимается к оплате буквально везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе.

Samsung Pay поддерживается на следующих устройствах Samsung: Galaxy S8 | S8+, Galaxy S7 edge | S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017), Galaxy A7 (2016) | A5 (2016), а также Gear S3 classic | frontier.

Samsung Electronics не взимает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.

Установить мобильное приложение Сбербанк Онлайн для Android можно в Google Play.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Завтра погода во Владивостоке улучшится, но ненадолго
15:09, 21 июня 2017 Завтра погода во Владивостоке улучшится, но ненадолго

В отдельных районах Приморья - дожди и грозы

​Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов
14:22, 21 июня 2017 ​Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов

В офисах компании стартуют продажи и обслуживание клиентов сегмента B2B

План очистки Золотого Рога должен быть готов к концу года
13:41, 21 июня 2017 План очистки Золотого Рога должен быть готов к концу года

Второй этап работ уже начат

Шесть человек пострадали в ДТП во Владивостоке
12:23, 21 июня 2017 Шесть человек пострадали в ДТП во Владивостоке

Зарегистрировано почти 100 аварий за сутки

Во Владивостоке началась сезонная облава на наркоторговцев и наркоманов
11:44, 21 июня 2017 Во Владивостоке началась сезонная облава на наркоторговцев и наркоманов

Стартовал первый этап операции «Мак»

Один авиарейс из Владивостока задерживается
11:11, 21 июня 2017 Один авиарейс из Владивостока задерживается

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов
11:10, 21 июня 2017 Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов

Проект позволил расширить функции сети