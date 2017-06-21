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Сотрудники скорой помощи неприятно удивили владивостокцев

Поступком коллег поражены даже медики
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Владивостокские медики обескуражили жительницу краевой столицы своим поступком, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе дома по Океанскому проспекту, 90. Жительница дома приметила реанимобиль, стоявший возле подъезда. Казалось бы, штатная ситуация, но внимание женщины привлек неприятный инцидент. Из окна автомобиля виднелась рука с сигаретой. Сотрудник скорой помощи даже не потрудился выйти из авто, чтобы покурить. Медик "дымил" непосредственно в месте, где обычно производятся реанимационные мероприятия. 

Корреспондент РИА VladNews обратился к медицинскому работнику, который прокомментировал данную ситуацию: 

"Курить в реанимобиле нельзя. Это все равно, что курить в лечебном учреждении, где это категорически запрещено. За все время моей работы таких случаев зафиксировано не было", - рассказал собеседник агентства.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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