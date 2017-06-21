Сотрудники скорой помощи неприятно удивили владивостокцев

Владивостокские медики обескуражили жительницу краевой столицы своим поступком, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел в районе дома по Океанскому проспекту, 90. Жительница дома приметила реанимобиль, стоявший возле подъезда. Казалось бы, штатная ситуация, но внимание женщины привлек неприятный инцидент. Из окна автомобиля виднелась рука с сигаретой. Сотрудник скорой помощи даже не потрудился выйти из авто, чтобы покурить. Медик "дымил" непосредственно в месте, где обычно производятся реанимационные мероприятия.
Корреспондент РИА VladNews обратился к медицинскому работнику, который прокомментировал данную ситуацию:
"Курить в реанимобиле нельзя. Это все равно, что курить в лечебном учреждении, где это категорически запрещено. За все время моей работы таких случаев зафиксировано не было", - рассказал собеседник агентства.