В бюджете Приморья остались лишние миллиарды

Пять миллиардов рублей в Приморье не смогли потратить на дороги, образование и другие направления

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Бюджет Приморского края в 2016 году был исполнен с профицитом в 4 млрд рублей. Именно на такую сумму доходы региона превысили расходы. Однако основной вклад в данный показатель внесли не столько налоги, сколько неосвоение бюджетных средств департаментами края. Исполнение главного финансового документа региона рассматривалось на заседании бюджетного комитета Законодательного собрания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету "Владивосток".

Основные показатели

Уровень доходов краевой казны в прошлом году действительно вырос. При планируемой цифре в 87,2 млрд рублей в регион фактически поступило 89,2 млрд. Основной рост показали НДФЛ и налог на прибыль предприятий.

Что касается расходов, то фактически в 2016 году их уровень оказался даже ниже, чем в 2015-м. Согласно отчету, составленному департаментом финансов Приморского края, расходы краевого бюджета за 2016 год исполнены в сумме 85,1 млрд рублей, что составило 94,3 процента от уточненных бюджетных назначений (90,3 млрд рублей). Иными словами, неосвоение составило 5,2 млрд рублей.

Первые среди отстающих

Как отмечено в заключении Контрольно-счетной палаты Приморского края (КСП), в 2016 году в регионе сложилось неравномерное исполнение государственных программ. Из общего объема неисполненных назначений – 5,2 млрд рублей – наибольшая сумма приходится на департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Департамент не смог освоить 2 млрд рублей.

Львиная доля этой суммы вызвана поздним сроком заключения дополнительного соглашения с Федеральным дорожным агентством (26.12.2016), в результате чего в краевой бюджет не поступили 891,5 млн рублей. Еще 441 миллион – это расторгнутые либо незаключенные государственные контракты.

Также в числе отстающих департамент градостроительства Приморского края (неосвоение 960 млн рублей), департамент образования и науки Приморского края (923 млн рублей) и т.д.

Гладко на бумаге

При этом некоторые департаменты края, не справляясь с запланированными задачами, старались решить проблему формально, на бумаге – простым вычеркиванием этой задачи из плана или сокращением ее до такого уровня, какой бы позволил отчитаться о ее 100-процентном исполнении.

Как отмечает КСП, в ходе исполнения бюджета-2016 наблюдалось значительное перераспределение краевых средств. «Разнонаправленные корректировки по одним и тем же видам расходов (в отсутствие обоснований в пояснительных записках к законопроектам) произведены в целях подведения к концу финансового года к высокому исполнению бюджетных ассигнований, что свидетельствует о недостаточном качестве бюджетного планирования участниками бюджетного процесса», – говорится в заключении Контрольно-счетной палаты.

Так, например, в течение 2016 года в целях подведения к 100-процентному исполнению откорректированы бюджетные ассигнования по департаменту градостроительства Приморского края на подготовку проектов изменений документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию (11,9 млн рублей). Плановые назначения по данному мероприятию в течение 2016 года корректировались два раза в сторону уменьшения (на 38,1 млн рублей). В результате по сравнению с первоначальными значениями утвержденные плановые назначения уменьшились с 50 млн рублей до 11,9 млн рублей, что соответствует фактическому исполнению.

Такой же бюджетный маневр произошел со строительством краевой психиатрической больницы на 550 коек (4,7 млн рублей). Первоначально на эти цели в краевом бюджете было предусмотрено 51,2 млн рублей. В результате внесенных законами Приморского края в течение года двух изменений сумма снизилась на 46,5 млн рублей и составила 4,7 млн рублей (по фактическому исполнению).

То же самое по строительству многопрофильной диагностической поликлиники в Артеме (0,6 млн рублей). «В первоначальной редакции закона о краевом бюджете на 2016 год было утверждено 50 млн рублей, – отмечается в заключении КСП. – В результате внесенных в течение года изменений в краевой бюджет сумма снизилась на 49,4 млн рублей и составила 0,6 млн рублей, что соответствует фактическому исполнению».

– Мы из года в год слушаем подобнее отчеты, – прокомментировал депутат Геннадий Лазарев. – И каждый раз видим, что главными распределителями бюджетных средств не освоены деньги. При таком количестве проблем, которые существуют в крае, у нас большой профицит и порядка 5 млрд рублей просто не потрачено. Разве это правильное управление финансами?

Падаем?

Еще одна претензия народных избранников: несмотря на все беспрецедентные меры поддержки бизнеса в крае, основные производственные показатели демонстрируют падение.

– У нас индекс промышленного производства по прогнозам был 102 процента, а на самом деле 96 процентов, – удивлялся депутат Галуст Ахоян. – Индекс объема инвестиций в основной капитал по прогнозу 102 процента, выполнили 83. На 20 процентов упали!

– По инвестициям предполагалось, что будет более сильная инвестиционная активность края, – прокомментировал представитель департамента экономики Приморского края. – К сожалению, ее не случилось. Первые результаты по территории опережающего развития мы теперь планируем только в 2018 и 2019 годах. Не раньше.

– Мы даже не достигли уровня 2015 года, – настаивал депутат.

– Да, два года подряд мы регистрируем снижение инвестиций в основной капитал, – согласился краевой чиновник.

– Но надо что-то делать. Или дальше будем деградировать? – не унимался народный избранник.

– У нас есть план мероприятий, – ответил представитель департамента. – Впредь мы будем лучше планировать и, по крайней мере, по прогнозам давать более точные цифры.

Также отметим, что, по оценочным данным, валовой региональный продукт в Приморском крае за 2016 год составил 745,4 млрд рублей. Он вырос на сотую доли процента к уровню 2015 года.

Оборот розничной торговли за 2016 год упал и составил 354,9 млрд рублей, или 96,9 процента к обороту 2015 года.

Объем платных услуг населению упал еще ниже. Всего за прошлый год гражданам на территории региона оказано услуг на 132,9 млрд рублей (84,9 процента к уровню 2015 года).

Реальные денежные доходы населения уменьшились на 8 процентов.

Согласно отчету департамента по финансам, несмотря на спад показателей в экономике и ключевых отраслях Приморского края в 2016 году, в социальной сфере сохранялась положительная динамика.

Депутаты рекомендовали исполнительной власти усилить контроль за планированием, эффективным и качественным использованием бюджетных средств главными распорядителями, профильными департаментами. А также обратить внимание на исполнение условий договорных обязательств подрядчиками, на своевременную оплату главными распорядителями бюджетных средств государственных контрактов в целях сокращения и недопущения роста кредиторской задолженности краевого бюджета.