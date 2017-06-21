Переезд семьи в Приморье кончился плохо

Ранее судимый домушник задержан

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

В ОМВД России по городу Уссурийск Приморского края поступило заявление 38-летней женщины о краже принадлежащего ей имущества. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 29 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что злоумышленник проник в нежилой дом, откуда владельцы не успели вывезти вещи и мебель. Обнаружив в квартире электроприборы и мебель, подозреваемый похитил их.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Часть похищенного имущества изъята и возвращена законным владельцам.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пунктам «б,в» части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.