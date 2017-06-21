Во Владивостоке задержан угонщик, который сжег автомобиль такси 14:11, 21 июня Во Владивостоке задержан угонщик, который сжег автомобиль такси
В Приморье уничтожено 9 тысяч кустов конопли 14:02, 21 июня В Приморье уничтожено 9 тысяч кустов конопли
Хаятт на мысе Бурном готовы продать в два раза дешевле себестоимости 13:55, 21 июня Хаятт на мысе Бурном готовы продать в два раза дешевле себестоимости
Новостная лента
Июнь, 21 среда
14:22
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
14:22
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
14:22
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
14:11
Во Владивостоке задержан угонщик, который сжег автомобиль такси
14:02
В Приморье уничтожено 9 тысяч кустов конопли
13:55
Хаятт на мысе Бурном готовы продать в два раза дешевле себестоимости
13:50
СК «Чемпион» проведет бесплатное спортивно-развлекательное мероприятие во Владивостоке
13:43
Соревнования “Down mall” впервые пройдёт на Дальнем Востоке
13:41
План очистки Золотого Рога должен быть готов к концу года
13:35
Экстрим площадка будет работать в День молодежи во Владивостоке
13:24
Во время пожара в Дальнереченске спасли семерых человек
13:13
«Черные береты» штурмую полосу препятствий
13:02
Во Владивостоке автомобилист сбил пешехода - и скрылся с места ДТП Эксклюзив
12:42
15-летний подросток попал под колеса легковушки на пешеходном переходе во Владивостоке Эксклюзив
12:30
Жителей Владивостока приглашают в субботу на международный День йоги
12:23
Шесть человек пострадали в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
12:18
За сутки в Приморье потушили 10 пожаров
12:07
Правительство пророчит острову Русский грандиозное будущее
11:55
Во Владивостоке сгорел автомобиль такси Видео
11:44
Во Владивостоке началась сезонная облава на наркоторговцев и наркоманов
11:30
Во Владивостоке начинающий водитель собрал массовую аварию на встречке Эксклюзив
11:19
В Приморье акул не смущают отдыхающие Видео
11:11
Один авиарейс из Владивостока задерживается
11:10
Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов
11:02
Три человека пострадали в массовом ДТП с фурой под Владивостоком Эксклюзив
10:56
В Приморье обнаружено 200 загрязненных сельхозучастков
10:44
Во Владивостоке автолюбитель протаранил леерное ограждение Фото
10:33
Игорь Пушкарев: Домашний арест для моего брата – это издевательство
10:22
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
10:11
В Приморье за нарушение антикоррупционного закона уволен экс-полицейский
09:59
Пьяный рецидивист избил пенсионера в Приморье и отобрал у него всю пенсию
09:47
Во Владивостоке будут судить группу мошенников, работавших по-крупному
09:34
Стали известны преступные схемы начальника следственного отдела полиции Приморья
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4150 (89) от 21 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу предлагают технологии будущего
День «М» назначен на субботу
Сабантуй на радость всем
Спасскцементу 110 лет!
Владивосток считает Игоря Пушкарева человеком года
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Спорт

СК «Чемпион» проведет бесплатное спортивно-развлекательное мероприятие во Владивостоке

«Старт Чемпионов - 2017» - эстафеты, мастер-классы, фудкорт и зрелищные соревнования на открытом воздухе
Фото: Exponet.ru Фото: Exponet.ru
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Первого июля футбольное поле СК «Чемпион» превратиться в спортивный парк развлечений. Территория будет разделена на зоны для гостей разных возрастов и различной спортивной подготовки. Организует масштабного мероприятие по популяризации фитнеса и здорового образа жизни Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса.

«Старт Чемпионов» - ежегодное мероприятие, но если раньше оно проводилось только для посетителей СК «Чемпион», то в этом году будет открыто для всех желающих.

В 10 утра состоится регистрация участников соревнований «Старта Чемпионов», а после торжественное открытие - спортивное шоу от инструкторов СК «Чемпион», которые продемонстрируют новейшие и самые популярные в России направления фитнеса («VIPR», «Piloxing», «KangooJumps» и многие другие).

В 11:00 начнутся зрелищные соревнования, включающие функциональное многоборье и элементы кросс-фита. Команда победителей получит подарки – медали соревнований, спортивное питание, клубные карты в СК «Чемпион».

А через час стартуют эстафеты для всей семьи. Не сложные соревнования будут нести скорее развлекательный характер – семейные пары будут состязаться в скорости, силе и координации, вспомнят веселые спортивные конкурсы из детства, такие так прыжки через скакалку, ходьба на руках и многие другие. Для этих соревнований партнеры СК «Чемпион» подготовили множество ценных призов, среди них: выходные на турбазе, товары для дома, занятия виндсерфингом. Средний номинал подарочных сертификатов – семь тысяч рублей.

- Наибольшее внимание будет уделено маленьким гостям «Старта Чемпионов». Помимо веселых эстафет дети смогут принять участие в мастер-классах, таких как аквагрим, рисование и попрыгать на батуте. Так же развлекать ребят будут аниматоры, - рассказала организатор «Старта чемпионов» начальник управления по физической культуре и спорту ВГУЭС Александра Зайцева.

Помимо этого, во время проведения «Старта Чемпионов» будет действовать фудкорт, при этом гости смогут не только приобрести, но и продегустировать еду и напитки.

— Для нашего клуба «Старт Чемпионов» - это, в первую очередь, социальный проект. Стабильная физическая нагрузка благоприятно влияет на здоровье, продолжительность и качество жизни человека. Культура ведения здорового образа жизни, безусловно во Владивостоке есть. Теперь к ней приобщается не только молодёжь – фитнесом и спортом занимаются целыми семьями. СК «Чемпион» поддерживает этот тренд и является сегодня первой во Владивостоке сетью спортклубов для всей семьи, - подытожила Александра Александровна.

Организаторы предупреждают, что в случае дождя мероприятие будет перенесено на территорию крытого теннисного корта внутри СК «Чемпион».

Заранее зарегистрироваться на соревнования, узнать подробности о мероприятии можно пройдя по ссылке, или позвонить по телефону 8 996 423 10 02.   

comments powered by Disqus
Похожие новости
Соревнования “Down mall” впервые пройдёт на Дальнем Востоке
13:43, 21 июня 2017 Соревнования “Down mall” впервые пройдёт на Дальнем Востоке

Мероприятие обещает быть очень ярким и масштабным

Экстрим площадка будет работать в День молодежи во Владивостоке
13:35, 21 июня 2017 Экстрим площадка будет работать в День молодежи во Владивостоке

Начало работы площадки 24 июня в 16.00

«Черные береты» штурмую полосу препятствий
13:13, 21 июня 2017 «Черные береты» штурмую полосу препятствий

Стартовал «Морской десант – 2017»

Жителей Владивостока приглашают в субботу на международный День йоги
12:30, 21 июня 2017 Жителей Владивостока приглашают в субботу на международный День йоги

В программу также включены концертная программа ансамбля индийского танца

«Луч» обкатывает новых игроков
02:02, 21 июня 2017 «Луч» обкатывает новых игроков

Команда Владивостока просматривает пополнение в своем составе

В День молодежи на Спортивной набережной будет работать роллер площадка
01:19, 21 июня 2017 В День молодежи на Спортивной набережной будет работать роллер площадка

С 12 часов начнутся соревнования по роллер спорту

Школьникам Владивостока устроили праздник здоровья
22:25, 20 июня 2017 Школьникам Владивостока устроили праздник здоровья

Уже 29 июня День здоровья пройдёт на базе школы № 59