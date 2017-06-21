Соревнования “Down mall” впервые пройдёт на Дальнем Востоке

Мероприятие обещает быть очень ярким и масштабным

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 24 июня 2017 года, во Владивостоке пройдут первые на Дальнем Востоке соревнования по скоростному спуску на велосипедах в торговом центре.

За внушительный призовой фонд и призы на трассу выйдут побороться 40 лучших райдеров Дальнего Востока.

На четырех этажах торгово-развлекательного комплекса «Седанка Сити» можно будет увидеть трамплины, «волны» пампа, а так же экстремальные прыжки с этажа на этаж в исполнении лучших райдеров.

Начало мероприятия в 12:00.

Регистрация участников доступна на сайте мероприятия: www.downmall2017.ru

Организаторы мероприятия: молодежный проект «Сам Себе Велосипед» и Управление по делам молодежи администрации города Владивостока.