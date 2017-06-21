Во Владивостоке обнаружена «резиновая» квартира

На момент проверки местонахождение иностранцев не известно

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Прокуратура Советского района Владивостока в рамках надзора за исполнением законодательства в сфере миграции проверила законность постановки на учет в одной из квартир города Владивостока сразу несколько иностранных граждан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

В ходе проверки такой квартиры, расположенной в доме по ул. Порт-Артурская в поселке Трудовое, установлен факт фиктивной регистрации четырех иностранных граждан.

Выяснилось, что регистрация осуществлена на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения о намерении собственника квартиры организовать проживание там иностранных граждан.

Представитель собственника по доверенности, осуществивший регистрацию данных граждан по месту жительства подтвердила, что в данное жилое помещение иностранные граждане не вселялись и не планировали вселяться. На момент проверки местонахождение иностранцев не известно.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ.