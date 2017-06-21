План очистки Золотого Рога должен быть готов к концу года

Второй этап работ уже начат

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Программа очистки акватории Владивостока (бухта Золотой Рог) должна быть готова к 8 декабря 2017 года: это срок окончания работы «Разработка программы ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в б. Золотой Рог, г. Владивосток (Приморский край)», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора. Ее разработка уже начата.

В настоящее время проводится анализ результатов инженерно-экологических изысканий, мировой и отечественной практики очистки акваторий, оценка используемых технологий. К работам привлечены ведущие эксперты из Владивостока, Петербурга, Москвы.

Напомним, недавно было завершено обследование дна бухты, определены затопленные объекты. Например, ученые нашли кладбище погибших кораблей. В работах первого этапа принимали участие Дальневосточный федеральный университет, ДВО РАН, Примгидромет, ДВНИГМИ, а также водолазы одной из частных компаний Владивостока.

Особое внимание Росприроднадзор обращает на хозяйствующие субъекты в бухте Золотой Рог, а также на мероприятия, проводимые «Примводоканалом» по переключению существующих выпусков сточных вод в Золотой Рог на очистные сооружения.