Во Владивостоке задержан угонщик, который сжег автомобиль такси 14:11, 21 июня Во Владивостоке задержан угонщик, который сжег автомобиль такси
В Приморье уничтожено 9 тысяч кустов конопли 14:02, 21 июня В Приморье уничтожено 9 тысяч кустов конопли
Хаятт на мысе Бурном готовы продать в два раза дешевле себестоимости 13:55, 21 июня Хаятт на мысе Бурном готовы продать в два раза дешевле себестоимости
Новостная лента
Июнь, 21 среда
14:22
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
14:22
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
14:22
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
14:11
Во Владивостоке задержан угонщик, который сжег автомобиль такси
14:02
В Приморье уничтожено 9 тысяч кустов конопли
13:55
Хаятт на мысе Бурном готовы продать в два раза дешевле себестоимости
13:50
СК «Чемпион» проведет бесплатное спортивно-развлекательное мероприятие во Владивостоке
13:43
Соревнования “Down mall” впервые пройдёт на Дальнем Востоке
13:41
План очистки Золотого Рога должен быть готов к концу года
13:35
Экстрим площадка будет работать в День молодежи во Владивостоке
13:24
Во время пожара в Дальнереченске спасли семерых человек
13:13
«Черные береты» штурмую полосу препятствий
13:02
Во Владивостоке автомобилист сбил пешехода - и скрылся с места ДТП Эксклюзив
12:42
15-летний подросток попал под колеса легковушки на пешеходном переходе во Владивостоке Эксклюзив
12:30
Жителей Владивостока приглашают в субботу на международный День йоги
12:23
Шесть человек пострадали в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
12:18
За сутки в Приморье потушили 10 пожаров
12:07
Правительство пророчит острову Русский грандиозное будущее
11:55
Во Владивостоке сгорел автомобиль такси Видео
11:44
Во Владивостоке началась сезонная облава на наркоторговцев и наркоманов
11:30
Во Владивостоке начинающий водитель собрал массовую аварию на встречке Эксклюзив
11:19
В Приморье акул не смущают отдыхающие Видео
11:11
Один авиарейс из Владивостока задерживается
11:10
Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов
11:02
Три человека пострадали в массовом ДТП с фурой под Владивостоком Эксклюзив
10:56
В Приморье обнаружено 200 загрязненных сельхозучастков
10:44
Во Владивостоке автолюбитель протаранил леерное ограждение Фото
10:33
Игорь Пушкарев: Домашний арест для моего брата – это издевательство
10:22
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
10:11
В Приморье за нарушение антикоррупционного закона уволен экс-полицейский
09:59
Пьяный рецидивист избил пенсионера в Приморье и отобрал у него всю пенсию
09:47
Во Владивостоке будут судить группу мошенников, работавших по-крупному
09:34
Стали известны преступные схемы начальника следственного отдела полиции Приморья
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4150 (89) от 21 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу предлагают технологии будущего
День «М» назначен на субботу
Сабантуй на радость всем
Спасскцементу 110 лет!
Владивосток считает Игоря Пушкарева человеком года
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Спорт

Экстрим площадка будет работать в День молодежи во Владивостоке

Начало работы площадки 24 июня в 16.00
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Экстрим площадка в День молодежи будет располагаться на Спортивной набережной в районе океанариума, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Здесь пройдут открытые уличные соревнования по трикингу. Принять участие в соревнованиях могут все желающие, владеющие данным видом спорта.

В рамках мероприятия также будут работать площадка с профессиональным и любительским батутом, минитрамп, надувной ковер – "эйр трик мат". Вся площадка будет застелена специальным напольным покрытием, которое позволит участникам продемонстрировать все свои таланты.

«Экстрим площадка – традиционно является одной из самых зрелищных локаций Дня молодежи, в этом году мы решили по максимуму учесть тренды в акробатической сфере и расширить количество используемых снарядов - для того, что бы наибольшее количество участников смогло себя проявить», - рассказал президент Федерации трикинга во Владивостоке Максим Русанов.

Начало работы площадки в 16.00.

Батлы пройдут в номинациях:

- лучший на трампе

- лучший на эир трике

- лучший на батуте

- трикинг про

- трикинг новички

Победитель в номинации «трикинг про» получит финансовую помощь от Федерации на посещение трикинг-сборов или соревнований в России или за рубежом.

Для справки. Трикинг - спортивное движение, представляющее собой сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, брейк-данса и других спортивных дисциплин для создания зрелищной смеси вращений в разных плоскостях.

comments powered by Disqus
Похожие новости
«Черные береты» штурмую полосу препятствий
13:13, 21 июня 2017 «Черные береты» штурмую полосу препятствий

Стартовал «Морской десант – 2017»

Жителей Владивостока приглашают в субботу на международный День йоги
12:30, 21 июня 2017 Жителей Владивостока приглашают в субботу на международный День йоги

В программу также включены концертная программа ансамбля индийского танца

«Луч» обкатывает новых игроков
02:02, 21 июня 2017 «Луч» обкатывает новых игроков

Команда Владивостока просматривает пополнение в своем составе

В День молодежи на Спортивной набережной будет работать роллер площадка
01:19, 21 июня 2017 В День молодежи на Спортивной набережной будет работать роллер площадка

С 12 часов начнутся соревнования по роллер спорту

Школьникам Владивостока устроили праздник здоровья
22:25, 20 июня 2017 Школьникам Владивостока устроили праздник здоровья

Уже 29 июня День здоровья пройдёт на базе школы № 59

Международный фестиваль «Лето на Русском» состоится в Приморье
14:58, 20 июня 2017 Международный фестиваль «Лето на Русском» состоится в Приморье

Программа праздника предельно насыщенна.

Школьников и детей дошкольного возраста приглашают на спортивные мастер-классы
00:29, 20 июня 2017 Школьников и детей дошкольного возраста приглашают на спортивные мастер-классы

Необходимо предварительно записываться по телефону