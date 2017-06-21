Экстрим площадка будет работать в День молодежи во Владивостоке

Начало работы площадки 24 июня в 16.00

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Экстрим площадка в День молодежи будет располагаться на Спортивной набережной в районе океанариума, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Здесь пройдут открытые уличные соревнования по трикингу. Принять участие в соревнованиях могут все желающие, владеющие данным видом спорта.

В рамках мероприятия также будут работать площадка с профессиональным и любительским батутом, минитрамп, надувной ковер – "эйр трик мат". Вся площадка будет застелена специальным напольным покрытием, которое позволит участникам продемонстрировать все свои таланты.

«Экстрим площадка – традиционно является одной из самых зрелищных локаций Дня молодежи, в этом году мы решили по максимуму учесть тренды в акробатической сфере и расширить количество используемых снарядов - для того, что бы наибольшее количество участников смогло себя проявить», - рассказал президент Федерации трикинга во Владивостоке Максим Русанов.

Начало работы площадки в 16.00.

Батлы пройдут в номинациях:

- лучший на трампе

- лучший на эир трике

- лучший на батуте

- трикинг про

- трикинг новички

Победитель в номинации «трикинг про» получит финансовую помощь от Федерации на посещение трикинг-сборов или соревнований в России или за рубежом.

Для справки. Трикинг - спортивное движение, представляющее собой сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, брейк-данса и других спортивных дисциплин для создания зрелищной смеси вращений в разных плоскостях.