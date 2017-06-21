Во время пожара в Дальнереченске спасли семерых человек

Среди них - трое детей

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Дальнереченск ранним утром, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре на улице Советская.

Уже через восемь минут на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе разведки было установлено, что на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома горела одна из квартир, а в самой квартире пламенем были охвачены – мебель, домашние вещи и деревянные полы. Наблюдалось задымление подъезда и вышерасположенных квартир. Из подверженных угрозе квартир огнеборцы с помощью трёхколенной лестницы спасли семерых человек, среди которых находилось трое детей. Благодаря грамотным и слаженным действиям на никто не пострадал.

Общая площадь возгорания оставила 5 кв. м. С огнём боролись 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

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