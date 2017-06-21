«Черные береты» штурмую полосу препятствий

Стартовал «Морской десант – 2017»

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

На приморских военных полигонах стартовал конкурс Вооруженных сил России среди подразделений морской пехоты береговых войск ВМФ РФ «Морской десант – 2017», сообщили РИА VladNews в пресс-службе Минобороны страны.

В нем участвуют лучшие взводы Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского, Северном флотов и Каспийской флотилии, а также Рязанского воздушно-десантного и Дальневосточного общевойскового училищ. Победитель отправится на международное соревнование.

Так, на полигоне Тихоокеанского флота «Бамбурово» в Хасанском районе морские пехотинцы на первом этапе преодолевают маршрут общей протяженностью 600 метров, оборудованный 20 препятствиями. В их числе полуразрушенное здание, кирпичная стена и ров с водой, деревянный забор, проволочная сеть, участок железной дороги с водопроводными трубами, завал и другие. Старт проводится одновременно для двух команд.