Шесть человек пострадали в ДТП во Владивостоке

Зарегистрировано почти 100 аварий за сутки

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 20 июня сотрудники ГАИ остановили 14 автомобилей, за рулем которых находились пьяные водители, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Составлены соответствующие протоколы.

Всего за сутки во Владивостоке граждане нарушили ПДД 236 раз: это 26 эпизодов не предоставления преимущества пешеходам водителями, 5 не пристегнутых по правилам детей, 3 протокола по тонировке не по ГОСТу. Сотрудники ДПС остановили 7 авто, за рулем которых находились злостные неплательщики штрафов. Автолюбители 36 раз нарушили правила парковки. На СВЗТ поставлено 33 транспортных средства.

По фактам нарушения ПДД составлены протоколы в отношении 61 пешехода, 6 водителей автобусов и 11 таксистов.

На дорогах столицы Приморья произошло 91 ДТП, из которых 51 - с материальным ущербом. Составлено 11 европротоколов. В четырех авто пострадали шесть человек.