Во Владивостоке автомобилист сбил пешехода - и скрылся с места ДТП. Мужчина 1981 года рождения направлен на амбулаторное лечение с травмой поясничного отдела, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.
Наезд произошел около 08:10, когда в районе дома №59"а" по улице Луговой автомобиль Toyota Harrier сдавал задним ходом.
Личность водителя неизвестна.
Детали ДТП выясняются.
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