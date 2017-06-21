Автомобиль сдал задним ходом на пешехода

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке автомобилист сбил пешехода - и скрылся с места ДТП. Мужчина 1981 года рождения направлен на амбулаторное лечение с травмой поясничного отдела, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Наезд произошел около 08:10, когда в районе дома №59"а" по улице Луговой автомобиль Toyota Harrier сдавал задним ходом.

Личность водителя неизвестна.

Детали ДТП выясняются.

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