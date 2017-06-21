15-летний подросток попал под колеса легковушки на пешеходном переходе во Владивостоке

Водитель с места ДТП скрылся

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

15-летний подросток попал под колеса легкового авто в районе дома №11 по улице Постышева во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Наезд произошел в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода около 08:15. Известна марка авто - Nissan Tiida.

Пострадавший получил травму правой руки и находится на амбулаторном лечении.

Детали ДТП выясняются.

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