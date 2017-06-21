Во Владивостоке начинающий водитель собрал массовую аварию на встречке

Пострадал сам молодой человек

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 24-летний водитель собрал массовую аварию на полосе встречного движения; все произошло около 07:10, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Молодой человек за рулем автомобиля Toyota Corolla Levin двигался по Калинина. По предварительным данным, при повороте налево на улицу Краева автолюбитель не убедился в безопасности движения и на полосе встречного движения столкнулся с микрогрузовиком Mitsubishi Canter, а затем - с Toyota Prius.

В результате пострадал водитель Toyota Corolla Levin: он получил сотрясение головного мозга и травму правого плеча. Направлен на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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