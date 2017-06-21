Во Владивостоке сгорел автомобиль такси

Происшествие кажется весьма странным

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке ночью сгорела автомобиль, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе улицы Юмашева. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города в 21:40. Спустя 7 минут огнеборцы прибыли на место происшествия. Горел автомобиль марки Nissan. В 21:50 пожар был локализован, а в 22:08 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 5 кв.м. Тушили огонь 7 человек личного состава и 1 единица техники.

Однако не сам пожар, а обстоятельства случившегося привлекли внимание общественности. По предварительной информации, автомобиль принадлежал одной из местных таксомоторных компаний. В ходе поездки между водителем и пассажирами завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. Один из пассажиров решил не терять времени даром и угнал транспортное средство. Так как мужчина находился в нетрезвом состоянии, с управлением авто он не справился и врезался в ближайший забор. От удара автомобиль задымился, а после - загорелся. Прибывшие на место происшествия огнеборцы спасти транспорт уже не смогли.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам. Водитель-угонщик с места происшествия скрылся.

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