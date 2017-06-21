Правительство пророчит острову Русский грандиозное будущее 12:07, 21 июня Правительство пророчит острову Русский грандиозное будущее
Во Владивостоке сгорел автомобиль такси 11:55, 21 июня Во Владивостоке сгорел автомобиль такси (Видео)
Во Владивостоке начинающий водитель собрал массовую аварию на встречке 11:30, 21 июня Во Владивостоке начинающий водитель собрал массовую аварию на встречке (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 21 среда
12:24
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
12:24
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
12:24
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
12:18
За сутки в Приморье потушили 10 пожаров
12:07
Правительство пророчит острову Русский грандиозное будущее
11:55
Во Владивостоке сгорел автомобиль такси Видео
11:44
Во Владивостоке началась сезонная облава на наркоторговцев и наркоманов
11:30
Во Владивостоке начинающий водитель собрал массовую аварию на встречке Эксклюзив
11:19
В Приморье акул не смущают отдыхающие Видео
11:11
Один авиарейс из Владивостока задерживается
11:10
Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов
11:02
Три человека пострадали в массовом ДТП с фурой под Владивостоком Эксклюзив
10:56
В Приморье обнаружено 200 загрязненных сельхозучастков
10:44
Во Владивостоке автолюбитель протаранил леерное ограждение Фото
10:33
Игорь Пушкарев: Домашний арест для моего брата – это издевательство
10:22
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
10:11
В Приморье за нарушение антикоррупционного закона уволен экс-полицейский
09:59
Пьяный рецидивист избил пенсионера в Приморье и отобрал у него всю пенсию
09:47
Во Владивостоке будут судить группу мошенников, работавших по-крупному
09:34
Стали известны преступные схемы начальника следственного отдела полиции Приморья
09:27
Убивший самку тигра приморец заплатит более 1,6 млн рублей
09:13
Синоптики обещают Приморью грозовые дожди, туманы и ветер
09:05
В России на четверть увеличилось производство водки
08:00
Владивосток останется без холодной воды сегодня, 21 июня
07:20
Гороскоп на 21 июня
06:04
Эксперты: Россияне рискуют купить разлагающийся дальневосточный лосось
04:01
В приморских лесах активизировались вредители
03:20
Творческие фестивали и концерты в честь 157-летия Владивостока пройдут в скверах, парке и на набережной города
02:02
«Луч» обкатывает новых игроков
01:19
В День молодежи на Спортивной набережной будет работать роллер площадка
00:33
В «День М» во Владивостоке состоится летний кубок КВН
Июнь, 20 вторник
23:07
Специалисты администрации Владивостока обсуждают с жителями благоустройство двориков
22:25
Школьникам Владивостока устроили праздник здоровья
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4150 (89) от 21 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу предлагают технологии будущего
День «М» назначен на субботу
Сабантуй на радость всем
Спасскцементу 110 лет!
Владивосток считает Игоря Пушкарева человеком года
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Во Владивостоке сгорел автомобиль такси

Происшествие кажется весьма странным
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке ночью сгорела автомобиль, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе улицы Юмашева. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города в 21:40. Спустя 7 минут огнеборцы прибыли на место происшествия. Горел автомобиль марки Nissan. В 21:50 пожар был локализован, а в 22:08 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 5 кв.м. Тушили огонь 7 человек личного состава и 1 единица техники.

Однако не сам пожар, а обстоятельства случившегося привлекли внимание общественности. По предварительной информации, автомобиль принадлежал одной из местных таксомоторных компаний. В ходе поездки между водителем и пассажирами завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. Один из пассажиров решил не терять времени даром и угнал транспортное средство. Так как мужчина находился в нетрезвом состоянии, с управлением авто он не справился и врезался в ближайший забор. От удара автомобиль задымился, а после - загорелся. Прибывшие на место происшествия огнеборцы спасти транспорт уже не смогли. 

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам. Водитель-угонщик с места происшествия скрылся. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке начинающий водитель собрал массовую аварию на встречке
11:30, 21 июня 2017 Во Владивостоке начинающий водитель собрал массовую аварию на встречке

Пострадал сам молодой человек

В Приморье акул не смущают отдыхающие
11:19, 21 июня 2017 В Приморье акул не смущают отдыхающие

Хищники не боятся людей и охотятся рядом с ними

Три человека пострадали в массовом ДТП с фурой под Владивостоком
11:02, 21 июня 2017 Три человека пострадали в массовом ДТП с фурой под Владивостоком

Назначена техническая экспертиза

В Приморье обнаружено 200 загрязненных сельхозучастков
10:56, 21 июня 2017 В Приморье обнаружено 200 загрязненных сельхозучастков

Лаборатория провела проверку на агрохимические и техногенные загрязнения

Во Владивостоке автолюбитель протаранил леерное ограждение
10:44, 21 июня 2017 Во Владивостоке автолюбитель протаранил леерное ограждение

Обстоятельства случившегося выясняются

В Приморье за нарушение антикоррупционного закона уволен экс-полицейский
10:11, 21 июня 2017 В Приморье за нарушение антикоррупционного закона уволен экс-полицейский

Трудовой договор расторжен в судебном порядке по требованию прокуратуры

Пьяный рецидивист избил пенсионера в Приморье и отобрал у него всю пенсию
09:59, 21 июня 2017 Пьяный рецидивист избил пенсионера в Приморье и отобрал у него всю пенсию

Потерпевшему в момент совершения преступления было 79 лет