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Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов

Проект позволил расширить функции сети
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») второй раз стала лауреатом 8-й ежегодной премии в области высокого качества сервиса и производимых товаров «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Централизация обслуживания».

Компания представила жюри проект по снижению времени обслуживания в офисах продаж. Ключевая задача — выведение процессов, отвечающих за обработку клиентских операций в бэк-офис.

Проект позволил расширить функции розничной сети: в офисах «Ростелекома» стартуют продажи и обслуживание клиентов сегмента B2B по всей России.

«Одна из важнейших задач команды РРС сделать так, чтобы клиент в нашем офисе получал нужные ему услуги максимально быстро и комфортно, — прокомментировала Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком-розничные системы». — Это вторая награда компании за проекты, направленные на повышение качества обслуживания. Для нас очень важно получить столь высокую оценку от экспертного сообщества».

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» — ежегодная общественно-значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Лауреаты премии — компании, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей, производству товаров и оказанию услуг, оправдывающие делами самое высокое доверие — доверие потребителей.

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