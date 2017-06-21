Правительство пророчит острову Русский грандиозное будущее

Программа создания кластера рассчитана на 10 лет

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

В середине июня по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева остров Русский посетил вице-премьер и полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он на месте познакомился с планами создания и возможностями развития Тихоокеанского образовательного и научного кластера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету "Владивосток".

О перспективах кластера на Русском на последнем заседании кабинета министров высказался сам премьер Медведев: «Место это уникальное. На острове в настоящий момент создан и работает современный кампус Дальневосточного университета, работает океанариум с его развлекательным и научным направлениями. Но потенциал Русского гораздо шире. В рамках концепции остров должен стать одной из ключевых площадок для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это все очень важные цели, они выведут Дальний Восток и Владивосток на передовые рубежи науки и техники. Все это нужно делать, конечно, не забывая об уникальной природе острова. Чтобы помимо его инженерного обустройства, экономического и социального развития на острове сохранялись все природные богатства».

Подготовленная программа создания кластера рассчитана на 10 лет и состоит из двух этапов.

Привлечь инвесторов...

На первом этапе за пять лет планируется обеспечить необходимые условия для привлечения частных инвестиций. Предполагается создание территории опережающего социально-экономического развития, строительство дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктур.

Концепцией программы определено, что бюджетное финансирование на реализацию инвестиционных проектов не может превышать 30 % от объема заявленных частных инвестиций.

Планируется создать, в частности, центр международного сотрудничества с конгрессно-выставочной, гостиничной и офисной инфраструктурой, центр ядерной медицины, туристско-рекреационный центр объектов природного комплекса острова, многофункциональный семейный центр отдыха с аквапарком, туристический комплекс «Владивостокская крепость», инновационно-культурный центр.

На втором этапе (2023–2027 годы) предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова. К примеру, создание технико-внедренческого парка и второй очереди университета.

По словам вице-премьера Юрия Трутнева, «концепция предусматривает развитие прежде всего за счет средств частных инвесторов при минимальном расходовании бюджетных средств – только на создание инфраструктуры».

Уже восемь инвесторов подтвердили свое желание реализовать здесь свои проекты на сумму примерно 53 млрд рублей. Среди них – инженерный центр Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, проектный центр по поставкам электроэнергии в страны АТР. Есть заявки на строительство новых гостиничных и туристических комплексов, лабораторий, фундаментальной библиотеки, технико-внедренческого парка, детского технопарка.

...и поддержать их

Для того чтобы эти проекты стартовали, и стартовали успешно, на Русском будет создана территория опережающего развития. Соответствующее распоряжение правительства России подписано.

Остров Русский станет центром притяжения высокотехнологичных проектов и компаний на Дальний Восток. Концепцией предусмотрено создание морского биотехнопарка, площадки для использования, тестирования и сертификации российских и иностранных высокотехнологичных систем, в том числе робототехники, морской техники, беспилотных систем. Этому будет способствовать и создание Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий.

Для повышения туристической привлекательности Русского острова предусматривается введение системы Tax free.

В целях поддержки инвесторов, реализующих проекты на острове Русском, на ближайшие два года уже выделено из федерального бюджета 3,8 млрд рублей на инфраструктурное развитие его территории. Подготовительные работы начнутся после третьего Восточного экономического форума.

Прямая речь

Но не только островом Русским ограничится работа по подъему экономики и социальной сферы тихоокеанской окраины России. Об этом Юрий Трутнев рассказал на встрече с приморскими журналистами. Цитируем его дословно.

Про законы

За пять лет принято 14 принципиально новых федеральных законов. Это такие сложные, в полном смысле новаторские законы о территориях опережающего развития, свободном порте Владивосток, дальневосточном гектаре, снижении цен на электроэнергию, электронной визе для иностранцев, прибывающих на Дальний Восток.

Про инвестиции

На Дальний Восток уже привлечено более 2,3 трлн рублей прямых инвестиций, из которых 2,2 трлн рублей являются частными. 611 инвестпроектов позволят до 2025 года запустить новые предприятия, где будут трудоустроены 100 тысяч человек. Уже до конца этого года откроется 85 новых предприятий с объемом фактически осуществленных инвестиций более 110 млрд рублей и 5,5 тысячи новых рабочих мест.

Про недобросовестных инвесторов

Принято решение о расторжении договоров с недобросовестными инвесторами ТОР и свободного порта Владивосток. Это те, кто только на словах готов вкладываться в новое производство. И таких уже набирается немало. Эти проекты будут выставляться на аукционы.

Про критику власти

Региональным властям мы предъявляем повышенные требования. И некоторым уже предъявили «черную метку» за упущения в работе. Дадим время, чтобы краевые и областные администрации наверстали упущенное. В противном случае будем принимать меры. В том числе последуют и кадровые решения. Нерадивых начальников вплоть до губернаторов будем увольнять – на работе такие чиновники не останутся. Это касается и федеральных структур, к примеру, Росграницы.

И будем поддерживать тех, кто стоит за станками и штурвалами, трудится в научных лабораториях и образовательных заведениях, на полях и фермах.

Про гектар

Меня часто спрашивают, почему я еще не выбрал себе гектар для освоения. Потому что коллеги не советуют: мол, люди начнут говорить, что я выбрал самый лучший надел. Видимо, придется отложить до пенсии. Но в планах такое желание есть – взять участок на Курилах и осваивать его для туристического бизнеса. Буду привозить российских и зарубежных туристов, чтобы любовались уникальными красотами Курильских островов.

Закону о дальневосточном гектаре один год. В его реализации есть сложности. Но самый главный вывод: закон востребован людьми. Работа по расширению границ территорий, где земля может быть предоставлена под выдачу дальневосточных гектаров, будет продолжена.

Некоторые проекты – станция для дайвинга в Амурском заливе или создание собачьего питомника, чтобы катать детей на упряжках, – уже готовятся к реализации.

У нас состоялось совещание с Роснедрами и Рослесхозом, где мы говорили о том, какие земли из тех, которые они пока не предоставляют, предоставлять можно. По результатам этих совещаний разработаны поправки в закон, они внесены в Госдуму, идут обсуждения, в результате мы сможем значительно расширить территории, которые могут быть предоставлены гражданам.

Про энерготарифы

Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке планируется начать с 1 июля. Удешевление электроэнергии станет результатом одобренных президентом России Владимиром Путиным поправок в федеральный закон «Об энергетике».

Рассчитываем, что происходить снижение будет в течение 2-3 лет до среднероссийских показателей. Снижать цену на свет будут только для предприятий, а не для населения, чтобы повысить инвестиционную привлекательность Дальнего Востока. Понижать тарифы будут за счет их повышения на оптовом энергорынке в остальной части России.

В Приморье тариф снизится на 20 %.

Про дороги

Многие наши дороги и пограничные переходы нас не красят. Конечно, мы смотрим на это критично. Во многих местах за работу взялись серьезные дорожно-строительные компании. Но на все не хватает средств.

К примеру, транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» вместе стоят 300 млрд рублей. В бюджете таких денег нет. Значит, надо искать частных инвесторов. Но точно знаю, что они сами найдутся, как только появятся грузы из Китая. Мы обратились к китайским партнерам с предложением: дайте гарантии на грузоперевозки определенного объема к нашим портам. Как только подтвердится наличие грузов на годы вперед, тут же выйдут строители на дороги. Причем правительство КНР готово подтвердить будущие объемы грузоперевозок.

Про газификацию

Газпром готов проложить магистральные газопроводы до приморских ТОР. Но нужно, чтобы и краевая власть была готова газифицировать прилегающие города и поселки, приложила для этого определенные усилия. Тянуть нитки только до новых заводов ТОР нерентабельно.

Про алмазы

В этом году на юге Приморья начнется строительство фабрики по огранке алмазов. Средства выделяет Индия. На первых порах огранщики будут из этой страны, но постепенно их сменят российские специалисты. Это будет предприятие с очень высокой добавочной стоимостью, налоги останутся здесь.

Про Приморье

Приморье является лакмусовой бумажкой Дальнего Востока. Это не наша прихоть, так думают зарубежные инвесторы. Все начинается с Владивостока. Поэтому Приморье должно быть лидером. В том числе и в борьбе с некомпетентными или равнодушными чиновниками. Надо улучшать систему управления, строить инфраструктуру, дел еще очень много.

Я полностью уверен, что мы победим. В том числе и с помощью журналистов.

Справка «В»

Tax free, такс-фри (с англ. – «без сборов») – система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами при выезде из страны, в которой они были совершены.

По состоянию на 5 июня в уполномоченные органы субъектов ДФО поступило 91884 заявления о выделении гектара. Больше всего заявок подано в Приморском крае – 36167 (39 %), Республике Саха (Якутия) – 17597 и Хабаровском крае – 14052.