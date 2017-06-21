В Приморье акул не смущают отдыхающие

Хищники не боятся людей и охотятся рядом с ними

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

В Приморье рыбаки вновь заметили акулу, сообщает РИА VladNew.

В одной из популярных социальных сетей Владивостока появилась видеозапись, снятая рыбаками. Мужчины выдвинулись на рыбалку на катере. В процессе один из них заметил всплеск воды, а после из морской глади начали проглядываться акульи плавники. Как выяснили мужчины, хищник охотился за добычей - симой. Однако, последняя упорно не сдавалась, увиливая от громоздкой акулы. В конечном итоге хищнику удалось поймать свою добычу.

Мужчины-рыбаки были крайне удивлены тому, что акулу совершенно не смущал стоящий рядом с ней катер. Хищник словно не обращал никакого внимания на людей, продолжая охоту. Все происходящее мужчины засняли на видео.

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