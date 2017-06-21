Во Владивостоке автолюбитель протаранил леерное ограждение

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе Катерной. Водитель легкового автомобиля по неизвестным пока причинам не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил леерное ограждение. Транспорт получил серьезные внешние и механические повреждения, судя по всему, самостоятельно покинуть место аварии не удастся.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

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