Во Владивостоке автолюбитель протаранил леерное ограждение

Во Владивостоке произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился в районе Катерной. Водитель легкового автомобиля по неизвестным пока причинам не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил леерное ограждение. Транспорт получил серьезные внешние и механические повреждения, судя по всему, самостоятельно покинуть место аварии не удастся.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.