Два междугородних рейса из Владивостока отменены

Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 21 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
531 Владивосток - Новопокровка 11:45
518 Владивосток - Дальнереченск 14:45
Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 21 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
531 Владивосток - Новопокровка 11:45
518 Владивосток - Дальнереченск 14:45
Погода в регионе сегодня определяется фронтальными разделами
Причина отключения - ремонтные работы
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