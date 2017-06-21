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Два междугородних рейса из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 21 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

В частности, отменены следующие рейсы:

531 Владивосток - Новопокровка 11:45

518 Владивосток - Дальнереченск 14:45

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