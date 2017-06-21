В Приморье обнаружено 200 загрязненных сельхозучастков

Лаборатория провела проверку на агрохимические и техногенные загрязнения

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

С 1 января 2017 года специалистами ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора проведено 1 228 исследований почв, отобранных на землях сельхозназначения на территории региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По агрохимическим показателям (калий, фосфор, Рн, гумус) проведено 572 исследования, из них в 122 случаях выявлены положительные обнаружения - то есть более 21%.

По техногенному загрязнению плодородного слоя почв специалистами лаборатории проведено 656 исследований образцов почв, отобранных инспекторами на землях сельскохозяйственного назначения. Количество обнаружений пестицидов и металлов составило 77 случаев -11,7%.