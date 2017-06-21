Во Владивостоке началась сезонная облава на наркоторговцев и наркоманов

Стартовал первый этап операции «Мак»

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

На территории города Владивостока проводится первый этап Межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Цель операции – противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических средств растительного происхождения, уничтожение незаконных посевов и очагов естественного произрастания наркосодержащих растений.

В рамках операции полицейские проводут мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к выращиванию запрещенных к возделыванию растений, а также культивированию сортовой конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества.

О правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотических средств предлагается сообщать в полицию по телефону дежурной части УМВД России по Владивостоку : 02/020 или 8(423) 265-53-40.