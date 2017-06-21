Правительство пророчит острову Русский грандиозное будущее 12:07, 21 июня Правительство пророчит острову Русский грандиозное будущее
Во Владивостоке сгорел автомобиль такси 11:55, 21 июня Во Владивостоке сгорел автомобиль такси (Видео)
Во Владивостоке начинающий водитель собрал массовую аварию на встречке 11:30, 21 июня Во Владивостоке начинающий водитель собрал массовую аварию на встречке (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 21 среда
12:24
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
12:24
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
12:24
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
12:18
За сутки в Приморье потушили 10 пожаров
12:07
Правительство пророчит острову Русский грандиозное будущее
11:55
Во Владивостоке сгорел автомобиль такси Видео
11:44
Во Владивостоке началась сезонная облава на наркоторговцев и наркоманов
11:30
Во Владивостоке начинающий водитель собрал массовую аварию на встречке Эксклюзив
11:19
В Приморье акул не смущают отдыхающие Видео
11:11
Один авиарейс из Владивостока задерживается
11:10
Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов
11:02
Три человека пострадали в массовом ДТП с фурой под Владивостоком Эксклюзив
10:56
В Приморье обнаружено 200 загрязненных сельхозучастков
10:44
Во Владивостоке автолюбитель протаранил леерное ограждение Фото
10:33
Игорь Пушкарев: Домашний арест для моего брата – это издевательство
10:22
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
10:11
В Приморье за нарушение антикоррупционного закона уволен экс-полицейский
09:59
Пьяный рецидивист избил пенсионера в Приморье и отобрал у него всю пенсию
09:47
Во Владивостоке будут судить группу мошенников, работавших по-крупному
09:34
Стали известны преступные схемы начальника следственного отдела полиции Приморья
09:27
Убивший самку тигра приморец заплатит более 1,6 млн рублей
09:13
Синоптики обещают Приморью грозовые дожди, туманы и ветер
09:05
В России на четверть увеличилось производство водки
08:00
Владивосток останется без холодной воды сегодня, 21 июня
07:20
Гороскоп на 21 июня
06:04
Эксперты: Россияне рискуют купить разлагающийся дальневосточный лосось
04:01
В приморских лесах активизировались вредители
03:20
Творческие фестивали и концерты в честь 157-летия Владивостока пройдут в скверах, парке и на набережной города
02:02
«Луч» обкатывает новых игроков
01:19
В День молодежи на Спортивной набережной будет работать роллер площадка
00:33
В «День М» во Владивостоке состоится летний кубок КВН
Июнь, 20 вторник
23:07
Специалисты администрации Владивостока обсуждают с жителями благоустройство двориков
22:25
Школьникам Владивостока устроили праздник здоровья
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4150 (89) от 21 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу предлагают технологии будущего
День «М» назначен на субботу
Сабантуй на радость всем
Спасскцементу 110 лет!
Владивосток считает Игоря Пушкарева человеком года
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Во Владивостоке началась сезонная облава на наркоторговцев и наркоманов

Стартовал первый этап операции «Мак»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

На территории города Владивостока проводится первый этап Межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Цель операции – противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических средств растительного происхождения, уничтожение незаконных посевов и очагов естественного произрастания наркосодержащих растений.

В рамках операции полицейские проводут мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к выращиванию запрещенных к возделыванию растений, а также культивированию сортовой конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества.

О правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотических средств предлагается сообщать в полицию по телефону дежурной части УМВД России по Владивостоку : 02/020 или 8(423) 265-53-40.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Один авиарейс из Владивостока задерживается
11:11, 21 июня 2017 Один авиарейс из Владивостока задерживается

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов
11:10, 21 июня 2017 Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов

Проект позволил расширить функции сети

Два междугородних рейса из Владивостока отменены
10:22, 21 июня 2017 Два междугородних рейса из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Синоптики обещают Приморью грозовые дожди, туманы и ветер
09:13, 21 июня 2017 Синоптики обещают Приморью грозовые дожди, туманы и ветер

Погода в регионе сегодня определяется фронтальными разделами

Владивосток останется без холодной воды сегодня, 21 июня
08:00, 21 июня 2017 Владивосток останется без холодной воды сегодня, 21 июня

Причина отключения - ремонтные работы

Гороскоп на 21 июня
07:20, 21 июня 2017 Гороскоп на 21 июня

Собственная самооценка обещает быть на высоте

Творческие фестивали и концерты в честь 157-летия Владивостока пройдут в скверах, парке и на набережной города
03:20, 21 июня 2017 Творческие фестивали и концерты в честь 157-летия Владивостока пройдут в скверах, парке и на набережной города

Программа мероприятий