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В Приморье за нарушение антикоррупционного закона уволен экс-полицейский

Трудовой договор расторжен в судебном порядке по требованию прокуратуры
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Установлено, что в одну их охранных организаций Кавалеровского района на должность гендиректора был принят бывший сотрудник ОВД занимавший руководящую должность в отделе полиции в соседнем районе, где указанная организация также осуществляла свою деятельность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Исходя из требований статьи 12 ФЗ «О противодействии коррупции», бывшие служащие в течение двух лет после увольнения могут заключать трудовые договоры с организациями, в отношении которых в период службы они могли принимать обязательные для исполнения решения, только с согласия специальной комиссии.

Однако до поступления на новое место работы бывший сотрудник органов внутренних дел не обращался за получением согласия в аттестационную комиссию УМВД РФ по Приморскому краю по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников органов внутренних дел и урегулированию конфликта интересов.

Решением аттестационной комиссии по результатам рассмотрения уведомления работодателя о трудоустройстве данного работника заключение трудового договора признано нарушающим требования ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».

В целях устранения нарушений закона прокурором Кавалеровского района в охранную организацию было внесено представление, которое рассмотрено и отклонено, в связи с чем прокурор обратился в суд с требованием о прекращении действия трудового договора.

Решением Кавалеровского районного суда требования прокурора удовлетворены, судебный акт в законную силу не вступил.

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