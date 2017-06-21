Пьяный рецидивист избил пенсионера в Приморье и отобрал у него всю пенсию

Потерпевшему в момент совершения преступления было 79 лет

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

В Приморье судом признан виновным и осужден безработный житель поселка Кавалерово Приморского края по статье 162 (разбой) и 158 УК РФ (кража), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

В апреле прошлого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле подъезда дома, зная о том, что потерпевший получил пенсию, напал на него и, нанося многочисленные удары по голове и телу, похитил 7 800 рублей.

Кроме того, им также совершена кража имущества на сумму чуть более тысячи рублей из квартиры потерпевшего путем проникновения через окно.

Раннее фигурант дела уже был осужден за совершение разбойного нападения к лишению свободы.

При назначении наказания суд принял во внимание наличие в его действиях особо опасного рецидива, а также признал отягчающим вину обстоятельством совершение разбойного нападения в отношении беспомощного лица, поскольку потерпевшему на момент совершения преступления исполнилось 79 лет. Его пожилой возраст был очевиден для нападающего.

20 июня апелляционная инстанция Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию участвующего в деле прокурора об обоснованности осуждения его за совершение указанных преступлений, приговор оставила без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.